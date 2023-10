Uñas con gemas: dale un toque cute a tus manos con estos espectaculares diseños

No vas a creer lo lindas y fascinantes que se ven los diseños de uñas con gemas. Así como lo lees, puedes llevar estas hermosas piedras en tu manicure y el brillo que les dará será único, especial y muy sofisticado, puedes variar los colores para que tu nail art se vea variado o colocarlas en colores más discretos para que se vean más elegantes.

Las últimas tendencias en uñas nunca dejan fuera a los diseños con piedras, pues este estilo forma parte de los diseños clásicos. Sin embargo, la técnica se ha renovado y ahora además de agregar bellos de swarovski o diamantes de imitación también puedes colocarle gemas y se verán igual o más impresionantes.

Si te gusta que tus uñas se vean únicas y con piedras agrégales gemas| Foto: Pinterest

Ideas de uñas con gemas para lucir un nail art sofisticado y altamente impactante

Diseños con gemas

Hay gemas son piedras preciosas de mineral y vidrio, hay muchos colores y todos se ven impresionantes. Las hay en todos los tamaños, si te gustan los detalles pequeños puedes optar por este diseño que tiene gemas pequeñas y medianas, usando estas puedes colocar más en lo largo y ancho de la uña.

Puedes colocar gemas de diferentes tamaños | Foto: Pinterest

Decoración de uñas con gemas

Este otro diseño es de los más lindos que puede haber en el arte de las uñas, y a propósito de las nails trends nos percatamos que este estilo de uñas se realizan con bases en colores muy claros o naturales. Este por ejemplo lleva el tono milky que es un color muy tenue y perfecto para que las gemas resalten. Además puedes usar uñas pequeñas y se verán igual de increíbles.

Las gemas resaltarán mejor en una base en color claro | Foto: Pinterest

Uñas acrílicas con gemas

La frase "menos es más" no aplica en las uñas, al contrario hay diseños que entre más elementos lleven se ven más impactantes. Cuando se trata de hacerlas destacar no hay detalle que no le vaya increíble. En este modelo de uñas acrílicas se colocaron muchas gemas en cada uña. Solo te sugerimos que cuides la combinación de tonos para que todas puedan verse hermosas sin opacar a otras.

Puedes ponerte todas las gemas que quieras, no hay límite | Foto: Pinterest

Las uñas de con gemas puedes realizarlas en acrílico o en gel, pues estas van agregadas con un potente adhesivo para que duren bastante. No olvides que los tonos de base deben ser tonos claros, como blanco, rosa palo, lila y gris claro. Mientras que la punta puedes pedirla de la forma que más de guste, balerina, almendra, silleto, cuadradas, punta oriental e incluso naturales.

También puedes combinar tu diseño con piedras brillantes | Foto: Pinterest

Algunas gemas son de difente forma y se verán increíbles en tus uña | Foto: Pinterest

También hay gemas en forma de corazón para diseños románticos y pinky | Foto: Pinterest

SIGUE LEYENDO

Vuélvete la más glamurosa con estas ideas de uñas para brillar en la pista de baile

Uñas con charms: conseguirás un look icónico y elegante, ideal para la oficina