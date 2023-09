Uñas "ice cream", la tendencia con efecto cremoso que te hará lucir fabulosa este invierno

Este modelo es fascinante para las amantes del nail art, sobre todo para aquellas que les encanta atreverse con estilos y formas. El efecto se llama ‘ice cream’ y recibe este nombre porque asemeja las chispas de chocolate que usualmente se le coloca a los helados en la parte de arriba. Tal y como es este delicioso postre, los colores pueden varias y elegir tus favoritos, así que puedes darle rienda suelta a tu creatividad y elegir el tono que más te guste.

La tendencia se llevará en su mayoría en tonos pastel, por lo que idealmente puedes usar rosa, azul, amarillo y morado pero realmente el color ideal es el que tú elijas. Apuesta por este arte y no te resistas a que tus uñas se vean fabulosas y coloridas en cualquier época del año, solo dependerá de ti el tipo de uña que quieras usar, puede ser de almendra, ballerina o cuadrada para que tus manos se vean como un ice cream.

Los tonos vivaces resaltarán más en tu diseño | Foto: Pinterest

¿Cuáles son los diseños de uñas ice cream más fabulosos?

Ice cream de moras

Para quienes prefieren el helado de moras, estas uñas ice cream evocan al fruto delicioso por excelencia y para resaltarlo se utilizó una base blanca para que destacaran las chispas de chocolate y el tono lila. Para darle variedad y un toque trendy, tres uñas fueron pintadas en color morado completamente y sin ningún otro detalle, mientras que a dos se les agregó el efecto.

Idéntico al helado de moras | Foto: Pinterest

Ice cream exótico

El color de este diseño evoca a frutas paradisiacas, y contrario a poner un color pastel se optó por colocar uno fosforescente para que resaltaran aún mejor las chispas que fueron agregadas en color oscuro, este efecto se puede crear a mano alzada o con stickers. Por su puesto hay quienes aman las uñas cuadradas o naturales, así que esta puede ser la inspiración que necesitabas para dejar que tus manos llamen la atención por sí solas.

Para quienes les encantas los tonos fosforescentes | Foto: Pinterest

Helado de galleta

Ice cream de galleta, ¿quién no ha probado el helado de galleta Oreo? Pues si no lo has comido tienes que ir rápidamente a probarlo porque este diseño es idéntico a ese delicioso sabor. Para que se vea exactamente igual, la base se colocó en color blanca transparente para darle vista como la créala y los puntos son de color negro como las galletas. Llevar un postre en tus uñas jamás fue tan sencillo y hermoso.

Las chispas de la galleta sobre salen en el nail art | Foto: Pinterest

Ideas de uñas para lucir la tendencia ice cream

Idénticas a un helado de crema con fresas | Foto: Pinterest

El tono que hará que tu nail art se vea increíble

