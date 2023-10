Mechas babylight: el estilo más natural para aclarar y darle un toque luminoso a tu cabello

Si quieres renovar tu look y quieres aclarar tu cabello pero no sabes qué puedes hacerte sin teñir por completo tu cabello puedes apostar por las mechas babylight rubias. Lo mejor de este acabado es que le da un toque natural y luminoso a tu cabello, además es una de las tendencias de 2023 que se vio en las pasarelas de otoño-invierno y no importa de qué color sea tu pelo, se verán preciosas en castaños oscuros claros.

La ventaja de las mechas babylight rubias es que para hacértelas no tienes que pintarte toda tu melena, lo ideal es que uses el tono natural de tu cabello y sobre él se pueden agregar las mechas. También tienen un plus, son de los tintes que rejuvenece cualquier rostro y lo hace ver más luminoso, esto es bueno para disimular arrugas o imperfecciones en la piel.

Las mechas babylights se aplican de la raíz a la punta | Foto: Pinterest

Mechas babylight rubias: ¿Qué estilo me favorece más?

Mechas babylight para pelo oscuro

Las mechas babylights son mechones de cabello muy finos que se pintan de color rubio de raíz a puntas, de esta forma se logra homogeneizar el tono para que el acabado se vea natural y parezca iluminado por el Sol, a su vez hará que nuestra se melena se vea poderosa y con mucho volumen. Una gran ventaja es que al aplicar este tono el crecimiento natural de tu pelo no te obliga a retocarlo cada mes, pues el color de tu cabello se seguirá viendo perfecto con esta gama de colores.

El color rubio de las mechas se puede mezclar con otros subtonos, es decir colores como el cobrizo o marrón, servirán para que haya más integridad con tu color de base dependiendo de cuál tengas, si tu cabello es castaño oscuro o castaño claro el color quedará más frío o cálido.

Este estilo se ve natural y le da volumen a tu cabellera | Foto: Pinterest

Este estilo de mechas tiene ventajas en cualquiera de sus versiones, todo depende de cómo quieras que tu estilista las coloque en tu cabello. Pero si lo que que buscas es verte más joven lo ideal es que las pidas más claras con mechones dorados al los lados, esta técnica además te ayudará a disimular las canas.

Mechas babylight para pelo rubio

Pero si tu idea es llegar a un tono completamente rubio pasar por las mechas babylight también será una excelente y acertada opción, pues si no quieres saltar al blondie de la noche a la mañana, puede usar esta técnica primero e ir aclarando poco a poco hasta que consigas el tono predilecto.

Pide a tu estilista que te guíe en el color de las mechas, recuerda que si tu melena es oscura y quieres ponerle unas mechas doradas el color final será muy contratante y probablemente no sea el que esperabas, así que lo mejor es guiarse con base en la colorimetría para obtener los matices deseados sin que las raíces de tu pelo desfasen en tono.

Al aplicarlo en tonos claros las mechas deben ir más claras | Foto: Pinterest

¿Cuál es la diferencia entre balayage y Babylight?

A diferencia del balayage, las mechas babylight se colocan en el cabello desde la raíz a la punta y se toman mechones muy delgados pero en todo el pelo, mientras que el balayage se aplica de la mitad hacia abajo y en la mayoría de las veces el seccionado es más por secciones más amplias.

¿Cuánto duran las mechas Babylight?

En cuanto salgas de la estética recuerda conseguir un shampoo matizador para que el color dure por más tiempo, pero aunque loapliques definitivamente hay que darle mantenimiento y para ello, acude nuevamente con la experta para que te haga un retoque, puedes hacerlo cada ocho semanas, aunque pueden verse muy bien aún hasta los tres meses.

No importa si tienes el cabello castaño rubio en ambos se verán fabulosas | Foto: Pinterest

¿Cuánto cuestan las mechas babylights?

De acuerdo con los expertos, las mechas babylights en México tienen un costo aproximado de 2900 pesos pero puede varias con respecto al tamaño de tu pelo, el tono natural de tu base e incluso qué color elijas para las mechas, ya que los tonos más claros requieren un procedimiento de decoloración.

