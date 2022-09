Aislinn Derbez revela su secreto para mantener unas piernas perfectas y silueta torneada

Uno de los personajes femeninos más importantes del país es Aislinn Derbez, quien con su carisma y talento ha logrado ganarse el corazón de todos los mexicanos, por si fuera poco su relevancia es muy importante dentro del mundo de la moda y la belleza, ya sea porque conquista con los looks más icónicos o porque comparte cada uno de sus secretos para lucir perfecta. En la última de sus confesiones, afirmó que no todo el tiempo puede ir a entrenar al gimnasio, pero tiene el truco ideal para no dejar de estar en forma.

Y si en algo coincidimos con Aislinn Derbez es en que hay días en los que el trabajo, la escuela, ir por los niños a la escuela, preparar los alimentos y una larga lista más de deberes nos complica darnos un tiempo libre para tomar clases de baile o simplemente ir al gym para mantener los músculos en movimiento. La buena noticia es que hay una herramienta pequeña y que cabe el el bolso, que además es perfecta para procurar una silueta torneada, en especial si hablamos de las piernas.

Aprende a lucir unas piernas libres de celulitis. (Foto: IG @aislinnderbez)

Una liga de resistencia, el truco de la actriz para lucir unas piernas bonitas

La buena noticia es que cuando esos días tan ocupados nos sobrepasan siempre podemos dedicar unos cuantos minutos para entrenar, ya sea desde casa o en algún lugar en el que encontremos un espacio libre y esta es la razón por la que la protagonista de "A la Mala" siempre lleva una liga de resistencia en su bolso de mano; con esta herramienta también confirma que no es necesario pasar horas en el gimnasio para conseguir resultados perfectos en todo su cuerpo.

Recientemente la hija de Eugenio Derbez compartió todo lo que lleva en su bolso y entre su larga lista de objetos, una buena liga nunca puede faltar. De acuerdo con la actriz, no hay mejor remedio para combatir la flacidez y celulitis en las piernas que dedicar unos cuantos minutos al día a hacer sentadillas. La mejor parte es que no sólo las piernas se ven favorecidas, sino que también los glúteos se verán mejor que nunca.

"Para hacer ejercicio. Esta me la pongo en las piernas y hago sentadillas. Porque eso sí, aunque no vaya al gym, las sentadillas nunca pueden faltar porque si no, pierna aguada, pompa aguada, celulitis y todo eso no lo queremos", detalló en un video de Vogue México.

¿Cómo se puede usar una liga de resistencia para tonificar las piernas?

Aunque Aislinn Derbez no brindó más detalles sobre su rutina de ejercicio, el señalar que las sentadillas son sus mejores aliadas es un gran paso para entrenar, además dio una pequeña demostración de cómo sacar el mejor provecho a una liga de resistencia (bastante dura, a simple vista).

El truco está en colocarse la liga sobre los muslos, pues al comenzar a hacer las flexiones de las piernas, toda la resistencia se concentra en esta zona para que los músculos comiencen a trabajar correctamente y a fortalecerse. A palabra de la famosa, con esto bastará para olvidarse de la celulitis y otros problemas como la flacidez en las piernas, asimismo, al hacerse el ejercicio de forma correcta, los glúteos y el abdomen también se verán beneficiados.

La otra buena noticia es que no tendrás que dedicar mucho tiempo a esta actividad, pues unos cuantos minutos bastarán para notar los resultados, ya sea que se siga el reto diario de sentadillas en el que el primer día se realizan 30, y se van aumentando 10 cada día, o bien, apostar por rutinas más elaboradas con calentamiento previo y otro tipo de ejercicios que no te tomarán más de 10 minutos; en cambio, los resultados serán permanentes.

SIGUE LEYENDO

Desde el gimnasio, Ángela Aguilar conquista en entallados leggins y top

¡Olvídate de la celulitis! esta es la rutina de 20 minutos perfecta para quemar grasa de las piernas

¡Despídete de los "kilitos" de más del verano!, estos son los ejercicios más efectivos para perder peso