5 delineados fáciles y súper patrios para lucir una mirada de impacto este 15 de septiembre

Las fiestas patrias se acercan y con ellas, la oportunidad de lucirte con las técnicas de delineado más innovadoras de TikTok también se aproxima, así que si quieres ver cuáles son los make ups más impresionantes para lucirte este 15 y 16 de septiembre, no te pierdas este top 5 de maquillajes.

Recuerda que es importante tener contigo materiales básicos, tales como delineadores verde, blanco y rojo o bien pigmentos en dichos colores. Pero si no los tienes, no te preocupes, también puedes usar un pincel delgado y aprovechar tus sombras para ojos.

También puedes adquirir las populares piedritas para maquillaje o incluso, usar las pegatinas que venden en las papelerías, ya que estas también pueden darle un brillo especial a tu mirada.

1. Delineado patrio sencillo

Empezaremos con el delineado más sencillo de todos, y para empezar necesitas hacerte un típico delineado con cola de gato en color negro y sobre este ocuparás tus delineadores verde, blanco y rojo. El orden que seguirás es rojo a la altura del lagrimal, blanco en el centro y verde en la parte de la colita de gato de tu delineado.

Y listo, tu maquillaje patrio está listo; como verás es una forma muy sencilla de llevar los colores de la bandera en tus ojos y gracias a su simpleza, te permite usar unas pestañas postizas dramáticas que agranden tus ojos de una manera glamurosa.

Con este delineado serás la estrella de las noches mexicanas

2. Delineado de lunares con los colores de la bandera

El nivel de dificultad de este delineado sigue siendo de maquillista principiante, así que no entres en pánico. Lo único que necesitas es una brochita cuyo mango termine en curva, o bien, un aplicador de piedritas para las uñas, lo que buscas es tener algún objeto que te permita crear lunares perfectos.

Y una vez que hayas conseguido este instrumento, lo que debes hacer es seguir la forma de la cuenca de tu ojo, si lo requieres, puedes hacer una línea con sombra café que sea casi imperceptible, la cual te ayudará a seguir la forma de tu ojo sin ningún error.

Ahora lo que tienes que hacer es colocar puntitos rojos distribuidos de forma lineal; empezarás con el verde por la parte interna de tus ojos, continuarás con el blanco y concluirás con el rojo, el cual se extenderá hasta llegar al delineado negro que pones sobre tus pestañas.

¿Lista para lucir un delineado de impacto en estas fiestas patrias?

3. Líneas y piedritas: el delineado ideal para este 15 de septiembre

Si ya eres una master del delineado, una manera en la que puedes lucirte en el próximo Grito de la Independencia es combinando el delineado con piedritas con las líneas sencillas.

Para hacerlo, lo primero que debes hacer es un delineado sencillo en color negro y sobre este pondrás un delineado aún más estrecho en colores verde, blanco y rojo, comenzando de la parte interna de tu ojo. Después, colocarás en la cuenca del ojo una serie de piedritas en el mismo orden que los colores de tu delineado y listo.

Este delineado combina dos tipos de técnicas

4. Delineado patrio con piedritas

Si te gusta usar las piedritas en todos tus looks, no olvides incluirlas en tu make up para este 15 de septiembre; para hacerlo solo debes formar una línea sobre la cuenca de tu ojo con dos piedritas de cada color de la bandera.

Para complementar, solo agrega un delineado negro sobre tu línea de pestañas, pon un poco de iluminador afuera de tu lagrimal y ponte un labial en color rojo encendido.

Deslumbra con tu mirada este 15 de septiembre

5. Delineado para el 15 de septiembre con lentejuelas

Si quieres innovar tu maquillaje para el 15 de septiembre, lo que tienes que hacer es usar unas lentejuelas en tamaño mini, las cuales colocarás tal y como se muestra en la imagen que se adjunta a continuación.

Para cerrar con broche de oro este look patrio, lo que debes hacer es ponerte unas pestañas dramáticas y un labial que combine con tu outfit.

¿Ya habías visto este delineado con lentejuelas?

