¿Puedo comer pozole si tengo diabetes?

Septiembre es por excelencia el mes del pozole gracias a los festejos patrios, en especial si hablamos de esta semana en la que los días 15 y 16 todos los menús incluyen este delicioso platillo del que en ocasiones muchas personas se sirven hasta más de dos platos para degustar los sabores mezclados del maíz, carnes, lechuga y orégano. Aunque cuando el estado de la salud es bueno, se suelen permitir casos como los anteriores, la preocupación viene cuando existen enfermedades como la diabetes, una enfermedad crónica en la que la dieta es indispensable para evitar complicaciones.

Y no sorprende que una de las preguntas más frecuentes de los pacientes con diabetes sea si pueden o no comer un buen plato de pozole para sumarse a los festejos patrios. La buena noticia es que la respuesta es sí, e incluso está avalada por instituciones de salud importantes que resaltan que este alimento es una alternativa saludable para los mexicanos; sin embargo, hay varias cosas a considerar para que esto sea de esta forma y no traiga complicaciones a largo plazo.

Pues este platillo no sólo se degusta por los ingredientes presentes en el caldo, sino que a la hora de servirlo se agregan varios complementos como tostadas, crema y queso, por mencionar algunos, y de comerse en exceso para acompañar el pozole, los beneficios nutricionales pasan a ser pocos. Cabe destacar que muchos de los productos antes señalados son poco recomendados para las personas con esta enfermedad, en especial si no son bajos en grasa.

¿Cómo comes tu pozole? (Foto: Pinterest Chef Karla)

Si tienes diabetes considera los siguientes factores en estas fiestas patrias

Así que si este 15 y 16 de septiembre quieres sentarte en familia o con amigos a disfrutar de este delicioso platillo y a la vez cuidar tu salud, a continuación encontrarás algunas recomendaciones no sólo para evitar problemas como la pesadez estomacal, sino también para olvidarte de las posibles complicaciones relacionadas al peso o aumento de la glucosa y colesterol.

Una de las mayores preocupaciones, se tenga diabetes o no, son las calorías que contienen los alimentos y la buena noticia es que un plato grande de pozole tan sólo aporta de 240 a 270 calorías, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La mejor parte es que lo anterior no es la única buena noticia, ya que también es rico en vitaminas y minerales que siempre se suelen recomendar en pacientes con diabetes.

Recuerda que entre las recomendaciones para una buena alimentación en estos pacientes destaca no sólo el evitar ciertos alimentos, sino también incluir varios grupos alimenticios como frutas, verduras, granos integrales y proteínas, todos ellos presentes en este platillo tradicional y perfecto para dar el Grito de Independencia. En lo que respecta a los vegetales, se hace presente la lechuga y el rábano, mientras que en los granos está el maíz que es la base para prepararlo.

Otro acompañante que nunca puede faltar es la carne de res, cerdo o pollo; sin embargo, aquí sí se debe tener cuidado al elegir qué proteína comerá el paciente con diabetes, pues no todas son recomendadas y de acuerdo con el sitio especializado en medicina, Mayo Clinic, lo ideal es que de tener esta afección se apueste por carnes magras, pollo o pavo para cuidar los niveles de colesterol.

¡Cuida lo que agregas a tus tostadas! (Foto: Pexels)

En lo que respecta a las tostadas para acompañar tu delicioso pozole, la recomendación es hacerlo con medida y no abusar de ellas, incluso, el IMSS también señaló que cuando se apuesta por aquellas hechas de forma natural y con masa de nixtamal pueden ser una de las mejores opciones, ya que una sola sólo aporta 30 calorías; además que Mayo Clinic recuerda que se debe limitar el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, en especial cuando las tostadas están hechas con harina blanca.

Por otro lado, las personas con diabetes deben cuidar ciertos aspectos y es que normalmente una tostada siempre va a acompañada de limón con sal y chile, o bien, con crema y queso. Y no importa cómo acompañes tus tostadas si tienes esta enfermedad, pues entre las recomendaciones para una dieta saludable también destaca que se debe limitar la cantidad de sal que se consume; mientras que en el segundo caso no sólo se debe limitar, sino procurar aquellos productos lácteos (incluyendo la crema y el queso) bajos en grasa.

Ahora que ya sabes que las personas con diabetes sí pueden comer pozole, lo siguiente es que en estas fiestas patrias no se coma en exceso este alimento y que además se procure agregar saludables. Finalmente, lo ideal es consultar con un profesional de la salud que evalúe cada caso en particular y emita las recomendaciones adecuadas según el diagnóstico del paciente, así como dé las raciones adecuadas considerando factores como la actividad física que realiza, la edad y el peso.

SIGUE LEYENDO

¿Un pozole?, sigue estas recomendaciones para evitar la pesadez estomacal este 15 de septiembre

Este es el alimento que debes comer para reducir la glucosa alta

¿Conoces la relación entre la hipertensión y los riñones? La prevención puede evitar complicaciones de salud