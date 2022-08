¿Qué hago si mi mamá usa el mismo perfume que yo?

Escoger un perfume es todo un reto, pues al usarlo no sólo seleccionamos una fragancia que nos guste, sino también elegimos una parte de nuestra personalidad con la que el resto de personas nos va a identificar, ¿pero qué ocurre cuando alguien de nuestro entorno lleva el mismo olor?, ¿debemos ignorarlo, molestarnos o pedirle a la persona que no lo use? Estas son las preguntas que una mujer no deja de realizarse desde que su mamá le "copió" su fragancia.

Al igual que cada semana, compartimos las mejores historias del foro virtual de Carolyn Hax, y en esta ocasión una mujer contó la historia que la aqueja desde que su mamá le preguntó qué perfume usaba e inmediatamente salió corriendo a comprarlo. Aunque para muchas personas esto no supone un problema, para esta hija ha desatado toda una polémica, en especial por lo incómoda que se siente al respecto.

Sobre ello aclaró que "nunca he sido fanática de los perfumes, pero recientemente encontré una fragancia que realmente amo. Mi mamá me felicitó por él, preguntó cuál era e inmediatamente salió y se lo compró. No me molesta que me copie en otros aspectos, pero el perfume se siente tan... personal. El olor está tan fuertemente ligado a la memoria/asociación, incluso si es inconsciente", pero de esto último destacó que es especial para ella y su esposo.

"Por lo general, me pongo un poco de perfume antes de intimar con mi esposo, o para ayudarme a sentirme sexy, así que siento que ahora es extraño para mí oler igual que mi mamá, especialmente porque ella está en nuestra casa casi todos los días cuidando a mi hija. ¿Hay alguna manera de pedirle que deje de usarlo sin sonar totalmente mezquino? No quiero que se sienta mal", comentó con la esperanza de recibir consejos.

"Es un problema tuyo, no de tu mamá", advierten

Tras leer la historia, algunos de los miembros del foro dieron sus mejores consejos en los que se leen diversas opiniones como que una charla con la madre sería suficiente, mientras que otros más afirman que es un trabajo que esta esposa tiene que resolver por su propia cuenta.

Entre uno de los consejos favoritos destaca la opinión de un usuario que sugirió que una plática en la que ella le explique a su madre cómo se siente, tal como lo hizo ante el foro, pueda ser de gran ayuda. "Tu explicación me pareció bastante elocuente, el aroma es muy personal, ¡al menos así es como lo estás usando!", se lee.

Por otro lado, hubo quienes destacaron que no se sabe cuál sería la reacción de la mamá, por lo que una charla podría no funcionar del todo e incluso afectar la relación familiar: "La vulnerabilidad puede desarmar y, a veces, puede frenar el instinto defensivo de las personas", indica otro miembro; sin embargo, no todos coincidieron con esta visión de la historia y afirmaron que para ellos una situación sobre usar el mismo perfume no es un problema, sobre todo porque un perfume nunca huele igual en diferentes personas.

"Este tipo de cosas no me molestan en absoluto (aparecí usando EXACTAMENTE la misma camiseta que uno de mis amigos, e incluso mi madre, antes y lo encuentro divertido… y prueba que tengo buen gusto). Sin embargo, me gustaría señalar que el mismo aroma rara vez huele igual en dos personas diferentes, debido a sus diferentes aromas y feromonas naturales. Por ejemplo, mi única amiga tiene el mismo spray corporal que yo, y siempre me huele afrutado (mientras lo llevo puesto), y a ella le huele más a flores. Ni siquiera nos dimos cuenta de que era el mismo aroma hasta que uno de nosotros vio que el otro lo usaba", explicó.

Historias como esta fueron recordadas por otros usuarios, entre ellos una mujer que explicó que por un tiempo su mejor amiga y ella usaron el mismo perfume y nunca causó un problema entre ambas. Pero entre las sugerencias también se leen comentarios en los que sugieren a la mujer debe trabajar en ella misma para olvidarse del tema y comenzar a disfrutar la fragancia del perfume y los usos que le da tanto en su vida cotidiana como en la relación con su esposo.

"El problema no es que tu mamá esté usando el mismo perfume. Es que sabes que ella está usando el mismo perfume y te sientes cohibida por eso. Así que esto es más un problema tuyo que de tu mamá. El aroma puede ser personal, pero ya sabes que miles de otras mujeres usan ese mismo perfume. Pero tu madre es la única que conoces personalmente. Entonces te enfocas en que ella lo use porque lo sabes y porque es un miembro de la familia, y por alguna razón esto interfiere con tu disfrute del perfume. Una mejor pregunta podría ser: ¿Qué puedes hacer para que te moleste menos?", comentan.

A pesar de ello también recomendaron conversarlo de forma indirecta con comentarios como "me extraña oler mi perfume en otra persona" para ver si la madre dejaba de usarlo y en caso que continuara usándolo, "pero si lo usa fuera de tu casa, es posible que debas encontrar alguna técnica para parar lo que crees y así ayudar a tu mente a reflexionar sobre tu mamá y el perfume".

