2 perfumes unisex que te harán más elegante (y con estilo)

Un perfume puede dividirse, según lo que se creía, de acuerdo al género al cual se destina. Aunque con el correr de las décadas y la presentación de cambios sociales, las fragancias se entrecruzaron, al punto tal de que hoy en día se conocen diversos perfumes unisex que pueden ser usados perfectamente por hombres y mujeres, y además de aportar notas exclusivas, dará su dosis de elegancia.

Sabemos que una mujer se caracteriza por tener una piel suave y siempre bien cuidada, por lo que cada perfume quedará de maravillas, siempre en comparación con la piel masculina, que no suele contar con cuidado alguno. En este contexto, los aromas combinan notas tradicionalmente usadas en los perfumes femeninos con otras utilizadas tradicionalmente en los perfumes masculinos para hallar un resultado afín a cualquier tipo de persona y que queden magníficos en cualquier persona que desee llegar a la elegancia.

Es por ello que hoy te recomendaremos 2 perfumes unisex que terminarán con todos los prejuicios, al tiempo que quedarás como una persona revolucionaria. De esta forma, combinarás notas frutales con aromas acuáticos, todo reunido en fragancias consistentes y fuertes que quedarán espectaculares en hombres y mujeres.

Siguiendo esta línea, un perfume para llegar a la cúspide de la elegancia es This is Us, de Zadig & Voltaire. Es una de los perfumes unisex más suaves y envolventes del mercado, que dejará su impronta tras cada paso. Combina nota avainilladas y almizcles con otras más vibrantes como el pachuli.

Foto: Pixabay

Mientras que el segundo perfume sugerido para llegar a la elegancia, siendo hombre o mujer, es CK One, de Calvin Klein. Estos tipos de perfumes unisex aportan toques suaves y femeninos, sumado a la potencia masculina. Sus notas cítricas y frutales de salida combinan genial con un fondo cálido de madera, ámbar y almizcle que serán la tentación de cualquier persona.