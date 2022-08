Grábatelos, 3 errores que debes evitar al maquillarte las cejas

Las cejas tienen que ser trabajadas con diversas técnicas fructíferas que nos permitan lucirlas de forma soñada. Por ello, el maquillaje tendrá que ser aplicado cuidadosamente para poder vernos más jóvenes y hermosas. Es por eso que hoy te contaremos cuáles son esos errores al maquillarte que, lamentablemente, podrías estar cometiendo con frecuencia.

Sabemos que el maquillaje puede ser una de las mejores armas para potenciar la belleza. Pero esto debe desarrollarse de forma perfecta para que el make up no quede obsoleto y no perjudiquemos la hermosura de nuestros rostros. Tomá nota y conoce lo que no deberás hacer.

De acuerdo a especialistas, uno de los grandes errores al maquillarte es redondear cada ceja. Es que si tenemos un diseño de esta envergadura, nuestra cara se verá más redonda. En consecuencia, podrás solucionar este error acudiendo a un profesional para que adapte tus vellos a la forma de tu rostro y te brinde recomendaciones de qué puede ayudarte a verte más joven y con una figura que aparente mayor delgadez.

Otro dato a tener en cuenta es que no debemos excedernos en ángulos. Si bien siempre es bueno tener diseño de cejas con ciertos ángulos para que estas luzcan expresivas y naturales, podremos cometer el error de marcar los ángulos en exceso. Esto impactará de lleno en el rostro ya que endurecerá las facciones y te hará ver más vieja. En consecuencia, expertos aconsejan arquearlas un poco para enfatizar rasgos.

Foto: Pexels

Las cejas, por último, deben cuidarse de un aclarado que sea grosero. Es que podemos encontrar vellos rubios o casi blancos, lo que nos hará ver más viejas. Según especialistas en maquillaje, tenerlas demasiado claras hará que no tengamos definición ni expresión, por lo que, por ende, envejece tu rostro. Este es uno de los principales errores al maquillarte esta parte, por lo que se recomienda acudir al microblading.