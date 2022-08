Miss Inglaterra concursa sin maquillaje y hace historia, ella es Melisa Raouf

Al pensar en los concursos de belleza lo primero que se nos viene a la mente son decenas de mujeres con los vestido más bonitos y elegantes, el cabello largo, brilloso y suave, así como cutis en los que destaca un maquillaje perfecto para resaltar las mejores facciones; sin embargo, estas ideas parecen estar llegando a su fin con las nuevas generaciones. Prueba de ello es Melisa Raouf, quien se encuentra participando en Miss Inglaterra para presumir la belleza natural y real.

Su historia ya le ha dado la vuelta al mundo y cada día su nombre recibe toda la atención, pues a diferencia de sus compañeras y ex concursantes de Miss Inglaterra, decidió llegar al concurso sin maquillaje, algo con lo que ya marcó la diferencia. Por supuesto, el acto no se trata de una mera rebeldía, sino de un movimiento con el que defiende la belleza natural de las mujeres y la resistencia a no usarlo sólo para encajar socialmente, así como en defensa de la salud mental.

En redes sociales también se presume sin maquillaje. (Foto: IG @melisaraouf)

¿Quién es Melisa Raouf y por qué decidió no usar maquillaje?

Melisa Raouf no sólo tiene interés por el mundo de la belleza, sino también en las problemáticas sociales, pues a sus 20 años de edad no sólo se ha robado la atención de Inglaterra y del mundo entero al apostar por ser auténtica y natural, sino que también destaca su lado como estudiante de políticas.

Ahora, se encuentra participando en el certamen de Miss Inglaterra, en donde ya ha dado mucho de qué hablar, pues se convirtió en la primera concursante en casi 100 años sin usar ni una sola gota de maquillaje, algo que ha llamado la atención de todo el mundo y de los propios críticos, quienes no han dudado en hacerla llegar hasta la semi final. Ahora, todos los ojos están puestos en lo que pasará y si existe la posibilidad que sea la primera mujer en coronarse luciendo al natural.

La primera de las categorías que ganó fue la Bare Face Top Model (Mejor Modelo a Cara Lavada), misma que se realiza desde el 2019 con la idea de presentar a las participantes tal cual son y libres de retoques en fotos, además de excesos de maquillaje que las dejan irreconocibles. "Melisa es la primera concursante de Miss Inglaterra en llegar a la final totalmente gratis de maquillaje, ¿no es hermosa?", escribió el certamen en Instagram para acompañar una foto de la joven.

Se ha robado la atención del mundo entero. (Foto: IG @melisaraouf)

Por si fuera poco esta tendencia de "no makeup" y las propuestas del mundo de la moda de lucir rostros que apunten a lo natural y no a maquillajes tan elaborados, ahora tienen una nueva perspectiva y es la de la joven de 20 años, quien ya ha dejado en claro que también impone lo natural como belleza para ayudar a otras niñas que se sienten presionadas para comenzar a maquillarse.

"Significa mucho para mí, ya que siento que muchas niñas de diferentes edades usan maquillaje porque se sienten presionadas para hacerlo", dijo en entrevista con The Independent.

Sin embargo, su idea no es oponerse al cien por ciento al maquillaje, ya que ella misma reconoció en la entrevista que lo comenzó a usar a muy temrana edad, sino a demostrar que la belleza natural siempre prevalecerá y sobre todo a invitar a las mujeres más jóvenes a aceptarse como son y que las famosas "imperfecciones" no tienen que serlo ni mucho menos se tienen que ocultar para verse bien, sobre todo en un momento en el que existe una "obsesión" por la perfección que se presume en redes sociales.

Melisa tras ganar la categoría Bare Face Top Model. (Foto: IG @missenglandofficial)

"Nunca sentí que cumpliera con los estándares de belleza. Recientemente acepté que soy hermosa en mi propia piel y es por eso que decidí competir sin maquillaje", explicó. "Si uno es feliz en su propia piel, no deberíamos obligarnos a cubrirnos la cara con maquillaje. Nuestros defectos nos hacen quienes somos y eso es lo que hace que cada individuo sea único", agregó.

Algo que también la ha motivado a hacer historia como la primera concursante en 94 años en pasar por Miss Inglaterra sin una gota de maquillaje es por el tema de la salud mental, un tema del que se considera una gran defensora. "Dado que la salud mental es un tema tan importante, quiero que todas las chicas se sientan bien. Solo quiero eliminar todos los estándares de belleza. Siento que todas las chicas son hermosas a su manera. Siento que lo he hecho por todas chicas", es otra de las declaraciones de la que todo el mundo está hablando.

Melisa Raouf también usa maquillaje. (Foto: IG @melisaraouf)

Hasta el momento Melisa Raouf se ha ganado el cariño y respeto del público, así como de los jueces de Miss Inglaterra, pero aún falta más de un mes para ver en qué termina este caso y si termina de marcar historia con propuesta de no llevar maquillaje al concurso, pues la final se llevará a cabo el próximo mes de octubre. Por supuesto, la joven ya aclaró que cuando el gran día llegue también lucirá un rostro libre de maquillaje.

"No esperaba que mi historia se difundiera a nivel mundial como lo ha hecho, pero estoy encantada que así sea y espero que pueda marcar la diferencia para tantas mujeres y niñas. Durante tanto tiempo, me sentí como si nunca estuviera completa sin usar maquillaje. Hace muy poco he aceptado que la confianza interior siempre brillará mucho más radiantemente que cualquier cantidad de maquillaje, y hacerlo ha sido liberador", escribió hace unos días en su cuenta oficial de Instagram.

