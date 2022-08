Fatburger sorprende los paladares de la CDMX con la primera sucursal

Fatburger & Buffalo's Express, la cadena favorita de comida rápida en Estados Unidos, llega a México por primera vez para sorprender y deleitar con sabores americanos a todos los chilangos de la CDMX.

De la mano del grupo Red Rombo, los amantes de las hamburguesas, papas a la francesa, alitas y malteadas, encontrarán un rincón único para chuparse los dedos con texturas que solo se pueden encontrar en California.

¡¿Qué?! ¿Existe acaso un pecado más grande que una hamburguesa sin queso? Bueno, al parecer Fatburger llega para enseñarnos una nueva forma de degustar una hamburguesa al puro estilo americano.

Podrás agregar como extra: queso, tocino, huevo, aros de cebolla o una carne de hamburguesa extra y cambiar tu pan normal por pan integral.

Hamburguesa original Fatburger. Foto: Especial

Siendo la primera cadena americana de comida rápida más popular de Estados Unidos en México, Fatburger & Buffalo's Express inauguró su primer local al sur de la Ciudad de México en conjunto con el grupo Red Rombo para todos los amantes de las hamburguesas, papas a la francesa, alitas, malteadas y el estilo estadounidense.

El pasado 18 de agosto se llevó a cabo la apertura de la primera sucursal en la CDMX. A la cita asistieron los mejores invitados; amigos de la marca, foodies, medios reconocidos y amantes del buen comer. Un evento lleno de sorpresas y mucho sabor. La fila para probar una hamburguesa inició desde las 7:00 am.

Inauguración de Fatburger. Foto: Especial.

Los comensales acudieron con mucho ánimo para aprovechar la promoción de hamburguesas gratis en lo que resta del año para los 100 primeros en llegar.

El corte de listón para inaugurar formalmente la sucursal se festejó de la mano de la consejera de asuntos comerciales de la embajada de Estados Unidos, Nicole De Silvis; Mauricio Aldana, CMO de Fatburger y Sergio Méndez, CEO y cofundador del grupo restaurantero Red Rombo.

Restaurante fastfood de dos pisos de puro sabor. Foto: Especial

La primera Fatburger abrió sus puertas en la ciudad de Los Ángeles en 1947, donde la cadena se ha caracterizado por tener las mejores hamburguesas y cumplir los deseos de todos sus clientes,

De esta forma, para aquellas personas que no quieren romper la línea, podrán encontrar opciones bajas en carbohidratos, tal como lo son las skinny burger, una hamburguesa que conserva el sabor delicioso de la cadena restaurantera, pero sin el pan. Otra opción para cuidar la silueta, es la turkey burger con pan integral.

“El Slogan The last great hamburger stand, para nosotros significa continuar y expandir un legado de grandeza que no solo tiene que ver con el tamaño o el increíble sabor o la incomparable calidad de nuestros insumos, sino con conquistar el paladar y la preferencia de todos los amantes de las hamburguesas” dice Mauricio Aldana.