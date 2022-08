Vanessa Claudio: así puedes recrear sus looks por menos de 500 pesos

Vanessa Claudio es una de las celebridades más importantes de la televisión mexicana, pues con su carisma ha logrado conquistar el corazón de la audiencia, misma que creció en las últimas semanas gracias a su participación en "La Academia"; de hecho este fin de semana su nombre se volvió tendencia en redes sociales por sus millones de fanáticos que afirmaron que sería la conductora perfecta para el reality.

Por supuesto, hay muchas cosas para hablar de Vanessa Claudio y además de su talento y belleza, su sentido de la moda destaca como el de pocas famosas, pues sabe a la perfección cómo crear los mejores looks y cómo sacarles provecho, no por nada ya es considerada como una de las mejores vestidas de TV Azteca. Además, muchos de sus fans ven en ella un ícono al cual seguir e incluso robarle el estilo que, aunque no lo parezca, es muy fácil de recrear.

Y es que la reina de belleza puertorriqueña tiene algunas prendas que ya son básicas en su guardarropa y que de apostar por bazares son muy fáciles de conseguir a bajo precio y poco a poco ir renovando el guardarropa sin tener que gastar una fortuna con tal de lograr el mejor estilo. Es por ello que en esta ocasión te compartimos todos los detalles para lograr sus looks con un presupuesto de menos de 500 pesos.

Los escotes y faldas cortas son perfectas para recrear el estilo de Vanessa Claudio. (Foto: IG @vanessaclaudio)

Vístete como Vanessa Claudio y causa furor en todos lados

Aunque la modelo tiene alunas prendas de lujo que superan nuestro económico presupuesto, lo cierto es que siempre hay alternativas para encontrar prendas similares y las cuales poder explotar al máximo. Una opción es recurrir a los bazares, pues en ellos se puede encontrar ropa desde los 50 pesos y, dependiendo de la calidad, marca y uso pueden incrementar sus precios, pero nunca superando los 200 pesos, y la mejor parte es que se les da una segunda vida a la ropa y se evita generar más contaminación.

La segunda alternativa es de la que ya te hemos hablado con los looks de Gaby Ramírez, pues la miembro de "Venga La Alegría" ha revelado que para lucir glamurosa y con el mejor estilo también se puede buscar en plazas comerciales, como es el caso de la Plaza Banderas ubicada en Miguel Alemán #10 en la Ciudad de México, en donde no dudamos encontrarás atuendos perfectos para recrear la vibra y energía de Vanessa Claudio.

Los vestidos largos no pueden faltar. (Foto: IG @vanessaclaudio)

Pero antes de aventurarte y derrochar esos 500 pesos debes conocer cuáles son los básicos que necesitas para lograr recrear el estilo y esencia de la también actriz, pues además de los lujosos vestidos que le hemos visto en las últimas semanas a causa de su aparición en "La Academia", destacan otras prendas como los bodies, jeans, pantalones de vestir, vestidos cortos y maxi, así como escotes pronunciados.

Así que si lo que buscas es iniciar con los vestidos, en una visita puedes comprar al menos dos prendas para respetar un presupuesto que no supere los 500 pesos y es que este tipo de ropa se puede conseguir desde los 100 pesos si se busca en las secciones de rebajas; mientras que los más caros se pueden encontrar hasta en 300 pesos. Por otro lado, de buscar una alternativa de gala, el presupuesto se puede ver ajustado, pero siempre hay algo para encontrar.

Los minivestidos son los favoritos de Vanessa Claudio. (Foto: IG @vanessaclaudio)

Por supuesto, no es lo único que hay que tener en cuenta para lograr un estilo perfecto y con toda la esencia de Vanessa Claudio, ya que las blusas, tops y bodies son necesarios, sobre todo si se buscan aquellos diseños coquetos con escotes tipo strapless o pronunciados con corte de "V", ya que ayudarán a lucir la figura de la forma más elegante. Asimismo, se pueden buscar corsés que son una de las tendencias de moda más virales del año y con los que un par de mom jeans se pueden ver al último grito de la moda.

Claro que los jeans no son los únicos a tener en cuenta a la hora de emprender la búsqueda de prendas para recrear los icónicos looks de la modelo, pues los pantalones de vestir también son un básico que no puede faltar. Cabe destacar que de apostar por aquellos looks de blusa y pantalón, un presupuesto de 500 pesos puede llegar a alcanzar para más.

Y es que a excepción de los pantalones de vestir y los corsés, el resto de prendas se pueden conseguir por 100 pesos, aunque sus costos pueden llegar hasta los 200, algo que permitiría comprar hasta 4 prendas si se administran bien los gastos y las preferencias.

Este look con jeans es perfecto para el verano. (Foto: IG @vanessaclaudio)

Los escotes más elegantes los lleva Vanessa Claudio. (Foto: IG @vanessaclaudio)

