¿Indirecta para Laura G?: Vanessa Claudio lanza polémico comentario con fotos de "La Academia"

Crece la controversia en "La Academia", esta vez por un polémico comentario que lanzó Vanessa Claudio esta mañana a través de su cuenta de Instagram y del que sus fanáticos no dudaron que se trate de una indirecta para Laura G, quien la noche del sábado 30 de julio presentó el reality ocasionando todo tipo de comentarios, pues su carisma no logró conquistar a la audiencia y sus repetidos cambios de look en una sola transmisión trajeron el descontento de los espectadores.

Y es que desde que se anunció que este fin de semana Yahir no podría estar como conductor del programa por un importante show al que no podía faltar, en redes sociales los fans de "La Academia" compartieron sus deseos para que Vanessa Claudio -quien también forma parte del reality- fuera la que remplazara al cantante; sin embargo, días más tarde se desató una polémica, ya que durante una transmisión de "Venga La Alegría", Laura G informó que ella sería quien condujera y las críticas no se hicieron esperar.

Por supuesto, muchos de los fans de la reina de belleza puertorriqueña expresaron su descontento con la producción por no darle la oportunidad a la también modelo de demostrar su talento como presentadora y ahora la famosa de 38 años ha usado su voz en redes sociales para compartir un polémico mensaje con el que acompañó una serie de fotos tomadas anoche durante la transmisión de "La Academia".

La mañana de este domingo a través de su cuenta oficial de Instagram, Vanessa Claudio compartió una serie de fotos presumiendo su look con un vestido largo y de escote en color verde con brillos, así como otros momentos de la noche, pero lo que llamó la atención fue la descripción que utilizó, ya que podría tratarse de una indirecta para "Laura G" y los comentarios de sus fans no se hicieron esperar.

"¿Mejores que yo?, muchas. ¿Peores que yo?, también. ¿Pero igual que yo?, ninguna", escribió para sus 2.4 millones de seguidores.

Así desató la polémica. (Foto Captura)

Aunque Vanessa Claudio no ha emitido declaraciones por la reciente decisión de la producción del programa, su mensaje de empoderamiento levantó las sospechas que a pesar de no haber sido seleccionada como el rostro ideal para llevar la transmisión en vivo, reconoce su talento para cualquier nuevo proyecto y que además es capaz de destacar y conquistar el programa con sus ocasionales apariciones a lo largo de la noche.

Por supuesto, sus millones de fanáticos no dudaron en compartir sus mejores comentarios resaltando su belleza y carrera, un gesto muy sutil en un momento en el que todos esperaban que su rostro se convirtiera en uno de los más importantes de "La Academia". "La mas bella de la noche" y "talentosa y exitosa, por eso eres única, goza tu momento" se lee en la sección de comentarios.

Vanessa Claudio impacta en "La Academia" con precioso vestido escotado

En su publicación, la puertorriqueña no sólo desató la polémica, sino que presumió su belleza en el look de impacto para la última transmisión de "La Academia", pues como toda una fashionista apostó por un vestido largo en color verde y con brillos que hicieron resaltar su figura.

Además, confirmó que está pendiente de las últimas tendencias de moda, ya que para la ocasión apostó por un vestido asimétrico de un sólo tirante y con corté para marcar la cintura, mismo que estaba lleno de transparencias. Por otro lado, en la falda de tiro alto destacó una abertura que dejó al descubierto una de sus piernas.

Este fue su icónico look. (Foto: IG @vanessaclaudio)

En la publicación también destacan otras fotos posanddo en todo el foro e incluso en las sillas de los jueces, mientras que para demostrar su cercanía con el público de "La Academia" y sus fans, se le observa desde el escenario intercambiando palabras con los espectadores y disfrutando de la noche al aparecer junto a Chiquis Rivera, quien estuvo como invitada para interpretar algunos de sus grandes éxitos.

Vanessa Claudio junto a Chiquis Rivera. (Foto: IG @vanessaclaudio)

