Los 4 perfumes de mujer con aroma a chocolate ideales para conquistar a tu pareja

Los perfumes de mujer pueden incluir un amplio abanico de notas, para todos los gustos y momentos. Y si tu olfato se inclina por aromas vinculados a los dulces y al chocolate, podrás acudir a un listado de productos que te mencionaremos a continuación. Sabemos que las notas gourmet son tendencia en este verano, por lo que te encantarán cada una de las propuestas que tenemos para vos.

Las notas olfativas a postres son muy atractivas y resultan una muy excelente opción para usar en la primera cita, puesto que son dulces y agradables, por lo que Femme, de Montblanc, será una gran alternativa para un encuentro inicial. Esta fragancia cuenta con una combinación entre lo fresco y lo chocolatoso. Su principal nota es el chocolate amargo, por lo que al momento de rociar sobre el cuerpo, dejará un delicioso aroma a cacao que resulta muy cálido al olfato. Se trata de un aroma sutil y para nada empalagoso.

Siguiendo con esta lista, la mujer que desee exhibir un aroma extravagante podrá inclinarse por un producto de Hugo Boss: Boss The Scent Private Accord for Her. Este tipo de perfumes mezcla al dulce con la ralladura de naranja. Es tan rico que podrás usarlo en cualquier ocasión debido a que su familia de notas olfativas es muy suave. Así mismo, cuenta con la ventaja de tratarse de un aroma duradero, perfecto para la jornada veraniega.

Si bien Avon no se caracteriza estrictamente por dedicar a las fragancias, en esta ocasión tiene a la venta una que será furor entre el género femenino. Se trata de Soft Musk delice fleur chocolate, muy rico y sutil para usar durante el día y atractivo y sexy durante la noche. Si buscas un perfume que te deje un aroma durante todo el día, podrás usarlo para cualquier ocasión. También cuenta con una mezcla de vainilla y tabaco.

Foto: Pixabay

Por último, el CK One Shock For Her de Calvin Klein será uno de los perfumes de mujer perfectos para deslumbrar a cualquier caballero. A pesar de que su aroma es frutal, sus notas olfativas son de chocolate y vainilla, que se mezcla con el pachulí y las peonías. Esta fragancia es muy delicada, por lo que se recomienda usarla durante alguna salida de día.