5 peinados para mujeres con cabello corto que serán tendencia esta temporada

El cabello corto es una de las mejores tendencias favoritas de este año, no por nada desde el verano pasado tanto las influencers como las famosas comenzaron a despedirse de sus melenas XXL para llevarlo desde lo rapado, lo pixie o más largos con un par de centímetros por debajo de los hombros, sobre todo aquellas mujeres que no querían un cambio de look tan radical, pero que estuviera dentro de los estándares de moda.

Aunque el cabello corto tiene muchas ventajas como que se seca más rápido, que el tiempo es menor para aplicar mascarillas y otros productos para el cuidado o que no hay que luchar con nudos y enredados, para muchas mujeres puede convertirse en todo un dolor de cabeza, sobre todo cuando se buscan peinados para estilizar la melena. pues de no buscarse con demasiado cuidado se puede terminar en tutoriales que piden cabelleras extra largas para poder lograr el resultado final.

La buena noticia es que no todo en el mundo de la belleza es caótico y, como te hemos contado en otras ocasiones, los peinados sí se pueden lucir incluso en las melenas más cortas y es por ello que en esta ocasión te contamos todo lo que debes de saber y algunas de las tendencias que puedes seguir para renovar tu cabello sin tener que recurrir a los tintes o cortes. Así que toma nota y elige tu favorito; recuerda que accesorios como las perlas también pueden ayudar a presumir una imagen perfecta, ya sea para el verano o para el otoño.

Chongos altos

Los chongos altos y desenfadados son esos peinados que nunca pasarán de moda y que durante el verano y el otoño arrasarán en todos los looks y si tienes la melena corta no tienes nada de qué preocuparte ya que también se pueden llevar, pero con un estilo diferente. Para ello hay que tomar media cola de cabello y peinarla a la altura deseada; finalmente, solo hay que enroscar el cabello sobrante y despeinarlo o esponjarlo.

Con esta opción podrás olvidarte de recoger toda la melena y tener que sufrir todo el día por los cabellos cortos que se desprenden de la base del chongo y caen haciendo un desastre en el look.

El fleco puede ser el complemento perfecto. (Foto: Pinterest Fab Mood Inspiration)

Ondas suaves o marcadas

Para quienes prefieren llevar la melena suelta, pero que luzca un peinado, las ondas suaves o muy marcadas son perfectas y la mejor parte es que se pueden lograr tanto con calor como con otras técnicas virales con las cuales darle esa curvatura a la melena. Además, de agregarse accesorios, el resultado será perfecto.

Los accesorios pueden marcar la diferencia. (Foto: Pinterest T-800)

Rayas laterales y en medio

Ya sea que se apueste por un recogido perfecto y relamido o por llevar la melena suelta, nunca pueden faltar las rayas, pues la laterales ayudan a dar volumen, alargar y afinar el rostro; mientras que las de en medio dan un efecto alargador al rostro, pero en general lucen bien con todo tipo de rostros y ni hablar del cabello corto.

Las rayas se pueden llevar con cualquier peinado. (Foto: Pinterest Cande)

Semirecogidos con pinza

El largo del corte de cabello es el que determinará qué tanto se puede recoger la cabellera y en aquellas demasiado cortas, los semirecogidos son la mejor opción y la forma más sencilla de llevarlos es con una media cola de cabello, pero para renovar ese estilo, se puede agregar una pinza, que es una de las grandes tendencias del año y que permitirá peinarse fácil y rápido en cualquier ocasión.

El truco para tener el resultado perfecto es llevar el cabello por detrás de las orejas y con los dientes de la pinza jalarlo hacia atrás. Finalmente, se pueden soltar unos cuantos mechones para el fleco.

Las pinzas son ideales para cualquier peinado. (Foto: Pinterest jus)

Trenzas

En más de una ocasión te hemos contado que las trenzas son una de las tendencias perfectas del año y se pueden llevar en todos los estilos, así que si quieres experimentar sólo considera el largo de tu cabello para apostar por las africanas o francesas. Asimismo, puedes intentar con las coronas e incluso con una sola trenza.

El ejemplo perfecto para las trenzas. (Foto: Pinterest J-Song)

