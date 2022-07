Danna Paola presume lujosas botas de más de 10 mil pesos | FOTOS

Danna Paola se encuentra en Puerto Rico y está más lista que nunca para presentar los Premios Juventud que se celebrarán la noche de este jueves 21 de julio, y según lo que ha dejado ver a través de redes sociales se lucirá con lujosos atuendos que ya están dando mucho de qué hablar por resultar icónicos, ser de las marcas más exclusivas y, por supuesto, por el elevado costo que en muchos casos supera los 10 mil pesos mexicanos.

El ejemplo perfecto son unas botas de plataforma de la marca Naked Wolfe que presumió la tarde de ayer a través de sus historias de Instagram, mismas que lució con un precioso minivestido plateado, así como accesorios como gargantilla y aretes, un look que que rápidamente se volvió virales en redes, pues si por algo se reconoce a Danna Paola -además de su talento como actriz y cantante- es por su buen gusto al vestir.

Danna Paola lista para el evento. (Foto: Instagram @premiosjuventud)

No por nada la intérprete de "Amor ordinario" se ha convertido en todo un referente de la moda y del estilo, al llegar a usar las firmas más exclusivas tanto para accesorios, con una colección de bolsos valuada en más de 300 mil pesos, como en prendas entre las que destacan marca como Fendi y Dior. Por supuesto, no son las únicas y ahora, a pocas horas de los Premios Juventud, demostró que en calzado también puede gastar una fortuna para conseguir el mejor look.

Pues para la ocasión apostó por la marca de lujo Naked Wolfe con unas preciosas botas denim de plataforma que causaron sensación en la red y entre sus fanáticos, pues destacan por un estilo vaquero por arriba de la rodilla, de punta cuadrada, dos herrajes de metal de Wolfe Head y lazos de mezclilla con los que se impone un estilo único, justo como el que Danna Paola ha acostumbrado a sus fans.

Estas son las botas que compartió la cantante. (Foto: IG @dannapaola)

Las botas cuestan más de 10 mil pesos. (Foto: Captura)

Cabe destacar que unas plataformas como estas y acompañadas por un tacón ancho y en forma de trapecio han sido la gran sensación desde el invierno y diseños similares han sido usados por decenas de famosas para imponer moda, por supuesto, la actriz de "Élite" no se podía quedar fuera de esta tendencia y no hay mejor ocasión que los Premios Juventud, donde tendrá todas las miradas encima, para causar furor.

A pesar de ello, lo que llamó la atención para muchos de sus fans es que las botas tienen un elevado precio y según el sitio oficial de Naked Wolfe, es posible conseguirlas por 10 mil 334 pesos mexicanos. Claro que esto ha traído cientos de comentarios entre los que destacan aquellos que aseguran que el precio no importa, pues son preciosas, y los que han hecho bromas debido a la altura y plataforma gruesa del calzado.

