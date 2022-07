Kendall Jenner lleva el bikini más arriesgado para presumir la figura en verano

Kendall Jenner es el ícono de la moda más importante del mundo, pues además de ser la modelo de grandes marcas de lujo, con su estilo personal ha marcado tendencia y es que lo que luce un día, al siguiente es retomado por sus fans y otros amantes de la moda. Por supuesto, esto no sólo influye con sus mejores looks, sino también con las propuestas más atrevidas para usar un bikini.

En lo que respecta al verano, Kendall Jenner no nos ha decepcionado, pues además de imponer los bóxers como la prenda que no puede faltar en el guardarropa, ahora dio una cátedra de moda para llevar un bikini de la forma más juvenil y coqueta. Cabe destacar que con el diseño de su bañador impuso tendencia y se despidió de las más virales del momento, es decir, los trajes de baño metálicos con los que todas sus hermanas causaron furor.

De acuerdo con la también empresaria, una de las mejores opciones para lucir casual y con toda la energía del verano, es apostar por el rojo, un tono ideal para acaparar todas las miradas sin que necesariamente se recurran a los colores neón que también están conquistando la temporada y que la propia Eva Longoria ha lucido en un precioso traje de baño de dos piezas y con el que conquistó el Internet.

Por su parte, Kendall Jenner acaba de apostar por las tendencias ideales para presumir la figura y que también ayudan a conseguir el bronceado perfecto, pues como es clásico en su estilo, las prendas de tiro bajo y tops con un escote pronunciado. Por un lado, el top mantiene el corte triangular y con los tirantes atados por detrás del cuello para dejar toda la espalda al descubierto.

Kendall Jenner causó furor con este colorido bikini. (Foto: IG @kendalljenner)

En cuanto a las bragas, la estrella de "The Kardashians" apostó por la tendencia "micro" por un tiro bajo y cuyos laterales se extienden hasta la cintura, un pequeño detalle que es perfecto para alargar la figura al lograr una imagen en la que las piernas lucen kilométricas. Cabe destacar que este truco de estilismo no sólo es para las mujeres bajitas, pues las altas también lucen una figura perfecta y prueba de ello es que la modelo se lució como nunca a pesar de medir 1.79 metros.

Otro aspecto a resaltar de este icónico bikini es que tiene el estampado ideal del año con un floreado rosado y cuyo contraste con el rojo permite ver un diseño muy llamativo. Aunque las flores están más asociadas con la primavera, la hermana de Kim Kardashian dejó en claro que buscar alternativas con un toque tropical puede marcar la diferencia y es la mejor opción para presumir el glamuor.

La cátedra de moda de Kendall Jenner también demostró que los accesorios no pueden faltar este verano y que además ayudan a lograr una imagen más elegante y estilizada, no importa si se trata del look más lujoso o del bikini más casual. Para ello, agregó una gorra blanca para una imagen más casual, además de joyas como aretes y collares cortos con dije son perfectos, aunque otras celebridades han apostado por imponer las cedenas para la cintura como la tendencia perfecta de la temporada.

Kendall Jenner sabe cómo estilizar sus looks en bikini. (Foto: IG @kendalljenner)

