Desde la alberca, exnovia de Luis Miguel disfruta del verano y roba miradas en atrevido bikini | VIDEO

Alicia Machado, actriz y modelo exnovia de Luis Miguel, robó miles de miradas y encendió las redes sociales, esto luego de que compartiera en su cuenta de Instagram un video en la que se lució desde al alberca con un atrevido bikini perfecto para disfrutar del verano y sus calurosos días.

La también exreina de belleza originaria de Venezuela, que se coronó como Miss Universo en 1996, mantuvo una relación corta con el cantante de "La Incondicional", de quien ha expresado que siempre fue muy caballero, pero el noviazgo no duró mucho debido a sus compromisos profesionales.

Alicia Machado roba miradas en atrevido bikini

En su cuenta de Instagram, donde la siguen 1.9 millones de fans, Machado compartió un video con el que dejó sin aliento a más de uno, pues posó con mucho estilo desde la alberca con un coqueto traje de baño de dos piezas con el que destacó su esbelta y curvilínea figura.

Alicia robó miradas en atrevido bikini. IG @machadooficial

"Se acabo este día ! Disfrutando del verano y las horas libres ! El Sol me da vida! Have a wonderful evening my lovers! (Que tengan una hermosa noche mis amores) #summervibes #miamilifestyle #july2022 #AliciaMachado", escribió Alicia para acompañar el clip que ha recibido miles de "likes".

Considerada como una de las ex Miss Universo más famosas, Machado cuenta con una gran cantidad de fanáticos en redes sociales con quienes comparte constantemente fotos y videos de su vida profesional y privada, como lo hizo en esta ocasión en la que se le ve disfrutando del verano.

La originaria de Venezuela y exnovia de Luis Miguel, comenzó su carrera como actriz luego de ser coronada Miss Universo en el año 1996, y aunque se enfrentó a la polémica por subir peso, actualmente la también actriz presume una escultural figura con la que roba miradas.

MIRA EL VIDEO: