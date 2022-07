El secreto para levantar los párpados caídos y quitarse 10 años de encima

Lograr un maquillaje correcto es difícil para aquellas personas que no cuentan con los conocimientos, por lo que el rostro podrá verse estropeado. Y la situación será más compleja si no se tienen en cuenta las condiciones estéticas de cualquier mujer, tal como sucede, por ejemplo, con los párpados caídos. En esta ocasión, te enseñaremos cómo lograr el make up definitivo, con corrector, un sustituto del eyeliner.

Para conseguir un efecto lifting y levantar los párpados caídos sólo debemos contar con la ayuda de un corrector. En este marco, especialistas en maquillaje explican que esta técnica trata de hacer el mítico delineado pero en lugar de utilizar un lápiz o un eyeliner normal, hacerlo con tu corrector habitual, lo que queda prácticamente invisible pero con la sensación de tener la mirada más abierta y descansada.

Entonces un maquillaje soñado hará que tu cara parezca sencilla y natural, teniendo en cuenta la dificultad que representan los párpados caídos. Por lo tanto, sin necesidad de utilizar caros tratamientos ni costosas rutinas que te demanden mucho tiempo podrás tener resultados increíbles. Además, en este truco específico solo necesitarás algunos pocos materiales y un puñado de minutos.

El paso a paso será simple y sencillo. Sólo debemos aplicar corrector líquido (el que usamos con frecuencia) en el rabillo del ojo con un pincel biselado, como si fuera un eyeliner en gel. Primero, del extremo exterior del ojo hacia la sien y después desde la mitad de la línea superior de las pestañas hasta el final del primer trazo, como si estuvieras haciendo el típico cat eye.

Foto: Pexels

Finalmente solo tendremos que difuminar para que quede más natural, consiguiendo dar más luz al párpado y logrando ese efecto alargado tan favorecedor. Al mismo tiempo, especialistas en maquillaje sostienen que la mujer podrá utilizar un poco de polvo bronceador sobre el párpado para tener una base más uniforme sobre la que trabajar. Cuanto más oscuro sea el tono elegido, más destacará este eyeliner y menos transparente quedará.