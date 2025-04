A qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de Vuelta de Cuartos de Final de la Champions League HOY, 15 de abril

Las Noches Mágicas están de vuelta y lo harán con dos partidos que pondrán a los fans al filo de su asiento. Barcelona, PSG, Dortmund y Aston Villa serán los clubes que disputarán los partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League. Para este 15 de abril vamos a conocer a los primeros dos semifinalistas del torneo organizado por la UEFA. Vamos a recordar cómo llegan los cuatro equipos previo a los partidos de este martes.

Por un lado, el Aston Villa llega con la misión de ganar sí o sí el partido por una diferencia mínima de dos goles. Después de perder 3-1 en la París, es momento de dejar todo en la cancha para buscar su boleto a la siguiente ronda del torneo. En caso de ganar por dos goles de diferencia, el partido se iría a tiempos extras. El PSG tiene tres opciones para ganar el partido: ganar o empatar por cualquier marcador y perder por una diferencia de un gol para estar en la antesala de la Champions.

La otra llave pondrá al Borussia Dortmund y el Barcelona cara a cara. El equipo alemán tiene una dura misión para este 15 de abril en el Signal Iduna Park, ya que tienen que darle la vuelta a un marcador de cuatro goles en contra. La única forma de que el equipo bávaro avance de forma directa es ganando por cinco goles; en caso de ir a tiempo extra será por una diferencia de cuatro goles. El equipo culé tiene que ganar o empatar por cualquier marcador para avanzar. En caso de una derrota pueden hacerla hasta por tres goles de diferencia y seguirían avanzando a las Semifinales.

La Champions League conocerá a sus dos primeros semifinalistas (X: championsleague)

A qué hora son los partidos de Champions League hoy, 15 de abril

Para todos los que quieran mantenerse informados de toda la actividad de las Noches Mágicas tendrán estar cerca de un televisor o un dispositivo smart a partir de las 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Un punto importante que se tiene que mencionar es que los dos encuentros se realizarán a la misma hora, por lo que se deben tener diferentes pantallas o elegir uno y cambiarle cuando vayan pasando en encuentro no seleccionado.

Dónde ver los partidos de la Champions League este 15 de abril

Los encuentros de Vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League de este martes se transmitirán a través de una plataforma, por lo que tendrán que contar con la suscripción pagada para poder ver los encuentros. Para todos aquellos que estén interesados podrán disfrutar de los partidos a través de MAX.

En caso de no poder disfrutar de los partidos, por no tener la suscripción o no tener libre el espacio en el que se jugarán; los fans podrán estar informados con todo lo que ocurra en los encuentros de la Champions League a través de las diferentes plataformas de El Heraldo de México. Los resultados, reacciones de los protagonistas, memes y más estarán en el Canal 8, Heraldo Radio y el portal digital.