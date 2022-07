Así puedes descubrir si tu chihuahua es puro

Los perros Chihuahua son mascotas de las más hermosas que pueden existir, por lo que muchas personas optan por adoptar o comprar canes de estas características. Sin embargo, en ocasiones podemos ser engañados y adquirir una raza de perro que sea imitación, por lo que será esencial saber las características esenciales de un perro puro de esta variedad.

Por lo tanto, un Chihuahua de raza pura suele ser un can excepcionalmente pequeño que no puede pesar más de 3 kilos cuando llega a la edad adulta. Las orejas de estos perros y sus ojos son grandes en comparación con el tamaño de su cabeza. Mientras que la cola es muy larga y su tamaño no suele exceder los 13 centímetros de altura hasta el hombro, en su madurez.

Además, alternativa para reconocer que esta raza de perro es genuina radicará en pruebas de ADN que alcancen por completo la información genética almacenada dentro de las células del Chihuahua. El proceso de adquirir una muestra de ADN es simple, pues basta con frotar un hisopo en el interior de la mejilla del perro. Después, la muestra se envía al laboratorio y los resultados estarán listos en unos pocos días.

Mientras que, lamentablemente, existen rasgos que comprenden su salud y que determinarán si dicha raza de perro es genuina. Es que cada vez es más común encontrar un chihuahua puro con condiciones médicas específicas como problemas oculares (glaucoma), enfermedades del corazón, colapso traqueal, necrosis de cadera e hidrocefalia (agua en el cerebro). Aunque, es menester decir que no afecta a todos los canes.

Foto: Pixabay

Y si bien algunas personas pueden sentirse decepcionadas al descubrir que su Chihuahua no es una raza de perro genuina, se ha revelado que los perros de raza mixta son más saludables que los perros de raza pura y tienden a vivir más tiempo debido a su fuerte variabilidad genética.