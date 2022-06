¿Se necesita VISA para entrar a Europa?, embajador Gautier Mignot aclara las dudas

Tan solo hace unas horas una noticia causó revuelo entro los viajeros luego de que se difundiera la noticia de que los mexicanos ahora necesitarán visa para entrar a la Unión Europea; sin embargo, autoridades salieron a desmentir esta información no exigirá visa a los viajeros mexicanos bajo, siempre y cuando se trate de una autorización de viaje obtenida en línea o por medio de la aplicación móvil, que se realiza en cuestión de minutos y tiene un costo de 7 euros.

En entrevista con Javier Solórzano para el programa Referente Informativo, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Gautier Mignot, Embajador de la Unión Europea en México, insistió que probablemente esto pasó después de que saliera un sitio web fake.

“La verdad no fue culpa nuestra, no se de donde salió la noticia de que se iba a reintroducir una visa para los mexicanos que quieran viajar a Europa, tengo la hipótesis de que fue por la aparición de un sitio de internet que parecía oficial pero no lo es para nada”.

¿Qué es lo que tiene que hacer un mexicano que quiera ir a Europa en 2023?

“Por el momento, y para los próximos meses, nada nuevo. Estamos hablando de algo que se va a implementar a futuro (…), lo que vamos a introducir un sistema, por sus siglas en inglés ETIAS, el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, que nos va a permitir conocer mejor los viajeros que entran sin visa a la UE”, señala Mignot.

Explicó que se tratará de un formulario electrónico que se tendrá que llenar en línea o través de una app, tras una serie de preguntas, el solicitante tendrá su autorización en cuestión de minutos en su correo electrónico.

La autorización será en cuestión de minutos. Foto: Especial

¿En qué consiste la visa ETIAS?

Las personas que obtengan este permiso podrán entrar en el bloque Schengen, el cual incluye 22 países miembros de la UE, tales como Francia, Alemania, España o Polonia, de igual forma, podrán visitar cuatro países no miembros como Islandia y Noruega.

Hay que recordar que los solicitantes deberán cubrir el costo de 7 euros, ya sea con tarjeta de crédito o débito, en tanto, las personas menores de 18 y mayores de 70 años no pagarán la tarifa.

Los requisitos para solicitar el permiso son:

Pasaporte mexicano válido con vigencia de menos de seis meses, expedido en México

Tarjeta de crédito o débito

Dirección de correo electrónico, aquí se recibirá el permiso de viaje ETIAS

Asimismo, deberás llenar un formulario en esta página, por lo que deberás tener a la mano: nombre completo, correo electrónico y país del pasaporte, una vez llenada y enviada tu solicitud, será evaluada, posteriormente recibirás una respuesta vía correo electrónico.

