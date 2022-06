3 hábitos claves para mantener el orden en el hogar

El hogar necesita un orden adecuado para no ahogarnos en el caos diario de dejar todos los objetos desparramados. Pero sabemos que este objetivo no es fácil de lograr, más allá de que garanticemos una limpieza permanente. Por lo tanto, te brindaremos algunos trucos esenciales para hacer de casa un espacio habitable y agradable, que no solo consistirá en limpiar, sino también acomodar correspondientemente los distintos objetos, dependiendo del ambiente del que hablemos.

No es secreto alguno decir que esto requiere de una cuota de esfuerzo personal. Si no tenemos personal de limpieza a nuestro servicio, es hora de poner manos a la obra y comenzar a limpiar y dejar todo ordenado en el hogar. Lo primero que hay que entender es que una casa ordenada requiere de una rutina. No hace falta volverse una persona obsesiva de la limpieza, pero sí tener hacer tareas diarias para mantener la higiene de la vivienda.

Es por ello que te diremos cuáles son las 3 tareas esenciales que tendrás que hacer obligadamente en el hogar y que no requerirá de mayores esfuerzos y dedicación de tiempo. En primer lugar, sí o sí tendrás que guardar todo en su lugar, especialmente en las primeras horas del día cuando recién nos levantamos. Esta es una de las reglas de oro del orden y la limpieza en el hogar. Si tomo un objeto para su uso, luego lo guardo en el mismo lugar que lo encontré. Este es un consejo con el que hay que insistir si hay niños en la casa.

Un hábito que probablemente no desarrollamos con frecuencia es sacar la basura. Resulta crucial para el orden y la higiene del hogar, después de limpiar, dejar en los correspondientes cestos las bolsas con residuos. Entonces el simple hecho de no olvidar sacar la basura nos convierte en personas ordenadas. Retirar los residuos orgánicos que se pueden descomponer es clave para una casa con un orden aceptable y equilibrado.

Foto: Pixabay

Mientras al momento de limpiar, será esencial garantizar que esta tarea se desarrolle en la cocina. Especialmente en la vajilla y en la pileta de la cocina se acumula suciedad y restos de comida, algo que hablará muy mal de nosotros. Es por ello que debemos impulsar el hábito de limpiar y ordenar la vajilla luego de cada comida, generando un ambiente de limpieza en el hogar.