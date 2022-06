¿Cómo quitar el frizz en el cabello?

El cabello puede sufrir distintos problemas que atentarán contra su belleza y entre los principales padecimientos se encuentra la presencia de frizz en el pelo. Esta situación, que afecta a hombres y mujeres, puede ser causada por diversas acciones, pero principalmente por la humedad cálida del aire, absorbido por el cuero cabelludo. Mientras que para solucionarlo, existen distintas técnicas.

Según especialistas, el frizz en el cabello se produce por la falta de hidratación capilar. Esto hace que el cabello busque la humedad del aire que lo rodea, y esta humedad a menudo empeora la situación. Así que debes prestar más atención a tu salud capilar si no quieres enfrentarte con este problema. Y para solucionarlo, te enseñaremos algunas técnicas que te ayudarán a tener una belleza genuina.

La primera opción pasará por utilizar un champú adecuado para tu tipo de cabello, siendo así una de las actividades que mayor resultado nos brindarán. Elegir uno de buena calidad le dará la humectación necesaria y así te permitirá evitar el frizz, luciendo una melena espectacular.

Otra de las recomendaciones pasará por dejar actuar el acondicionador en el cabello el tiempo correspondiente. El acondicionador es un producto esencial para evitar el frizz, sin embargo, la gran mayoría de las personas comete el gran error de no dejarlo actuar de manera adecuada. Es que según expertos, al aplicarlo este deberá dejar reposar por al menos 5 minutos para que el pelo lo absorba de manera eficaz, recordando que su aplicación es de medias a puntas.

Foto: Pixabay

Finalmente, especialistas en belleza determinaron que uno de los principales secretos para erradicar el frizz del cabello pasará por elegir el cepillo correcto. El cepillado es parte fundamental para mantener una melena impecable, por lo que para evitarla necesitarás elegir uno con cerdas anchas y tratar de evitar las de metal o plástico. Recomendando que el cepillado sea con el pelo húmedo y no seco ya que esto puede provocar que se esponje y no logres tener el peinado que tanto has deseado.