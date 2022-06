Así puedes eliminar las manchas de sudor en la ropa sin dañar la tela

Con estos trucos de limpieza vas a poder tener más tiempo para vos, sin dedicarle incontables horas al lavado de ropa. Es que quitar las manchas de sudor que quedan en las prendas parecen imposibles de eliminar, especialmente en la región de las axilas, y hoy dejarás de tener dolores de cabeza por esta tarea. En consecuencia, teniendo en cuenta los siguientes datos, podrás eliminar esas manchas que atormentan tu prenda favorita, sin necesidad de acudir a químicos costosos.

Por más que empresas de productos industriales quieran venderte el último jabón que sacó al mercado, probablemente estés horas y horas fregando las prendas percudidas. Pero si tenés en cuenta los datos y trucos que te vamos a brindar en este informe, las manchas de la ropa desaparecerán de inmediato y no gastarás grandes sumas monetarias, eliminando los rastros del sudor que se presentan principalmente en verano.

Según especialistas en limpieza, aplicar bicarbonato de sodio será fundamental para dicha labor ya que este químico extrae cualquier tipo de manchas de la tela sin dañar el componente de la prenda. Para que el trabajo sea efectivo, es menester colocar cuidadosamente el bicarbonato sobre las manchas y dejarlo actuar durante un día. Una vez transcurridas las 24 horas, el paso siguiente consiste en cepillar el polvo y rociar el área con una mezcla de vinagre y agua. Finalmente habrá que frotar con jabón común y enjuagar.

Este dato te ayudará a dejar la ropa impecable, sobre todo en meses de extremo calor. Pero además no hay que ignorar que existen otras manchas frecuentes que pueden percudir tus prendas, como por ejemplo las de aceite. En este punto, la limpieza comenzará trabajando sobre una tela seca y no enjuagarla, colocar un cartón para que la mancha no traspase a otras áreas de la prenda, colocar detergente para vajilla durante 5 minutos y finalmente lavar con agua tibia, eliminando así las marcas de suciedad.

Foto: Pixabay

Por último, uno de los trucos más efectivos radica en la utilización de tiza para quitar las manchas de grasa de la ropa. Esta técnica se debe aplicar en pequeñas salpicaduras de grasa, cuidadosamente. Además es recomendable utilizar agua caliente en cada uno de los lavados, ya que las manchas se removerán con mayor facilidad.