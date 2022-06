El truco para tapar las manchas de sol con maquillaje

El maquillaje no solo nos permitirá potenciar la belleza del rostro y de todo el cuerpo, ya que también será efectivo para ocultar manchas de sol, por ejemplo. Estas manchas solares, como su propio nombre indica, son causadas por los rayos ultravioletas y para contrarrestarlas, además de tomar precauciones al broncearse, habrá que utilizar diversas cremas, protegiendo la piel.

Estas manchas, conocidas como léntigos solares, aparecen por una hiperpigmentación de la piel, normalmente a partir de los 30 años y suelen ser más frecuentes en las partes del cuerpo más expuestas como las manos y la cara. Si bien no son necesariamente peligrosas, pero sí poco estéticas a largo plazo, por lo que la utilización de maquillaje será esencial. Aunque nunca está de más consultar con un dermatólogo, previamente.

Para tapar las manchas del sol que atentan contra la belleza de la piel se podrá utilizar maquillaje específico. No es imposible que estas manchas desaparezcan pero sí muy difícil. Es por ello que ahora lo que importa es que sepas cubrirlas de manera efectiva y que, por supuesto, prevengas la aparición de otras en el corto plazo, especialmente durante estas semanas de intenso calor.

Especialistas aconsejan que el primer paso será consolidar un maquillaje más sencillo para que no eclipsen al resto de tu look. Para esta tarea necesitarás un corrector con subtono amarillo, tu corrector habitual, una base de maquillaje de alta cobertura y polvos sueltos también de un tono amarillento. Con estas herramientas de make up conseguirás ocultar las manchas que atentan contra la belleza de tu rostro.

Foto: Pixabay

El argumento radica en que este es el color ideal para neutralizar las manchas solares, del mismo modo que los correctores verdes neutralizan rojeces y los morados las manchas amarillas. Por lo tanto, de forma sencilla podrás mejorar el aspecto de tu piel y garantizar una belleza única.