Dua Lipa: El maquillaje de ojos con el que encendió la red es ideal para el verano

La cantante británica, Dua Lipa, está dominando la industria de la música, pero no es el único lugar en el que destaca, pues se ha convertido en el ícono de la moda más importante de los últimos años. Tanto es así que es posible ver su influencia en looks y en el maquillaje, en el caso de este último, hace unos días se lució como nunca con la tendencia que todo el mundo querrá llevar en verano, pues además de ser muy colorido, lleva brillos, el delineado perfecto y unas cejas ceja orgánicas que se sale de lo que se ha visto en otras famosas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de "Levitating" presumió ser la celebridad más hermosa y con mayor estilo, pues además de presumir su figura delgada en un mini vestido morado, Dua Lipa dedicó un par de fotos para apreciar a la perfección su maquillaje de ojos, mismo que es ideal para usar en cualquier evento o momento de este verano, ya que lleva toda la tendencias de la temporada.

De acuerdo con Dua Lipa, lo que no puede pasar por alto en los próximos meses es el brillo y una piel hidratada y llena de luz, por supuesto, apostando a lo natural. Ya que parecer que se lleva poco o casi nada de maquillaje en el resto del rostro se ha convertido en la tendencia favorita de todas las celebridades, por o que basta con aplicar un poco de iluminador en puntos estratégicos y a continuación te contamos todo lo que debes de saber.

Así se lució Dua Lipa. (Foto: IG: @dualipa)

Paso a paso: Este es el maquillaje viral de Dua Lipa

Según lo que hemos visto en el look de la también modelo de marcas de lujo como Versace, lo ideal para este año es combinar la sombras de ojos con el color del look, por lo que si se llevan prendas moradas, un tono más claro de éste será ideal para los ojos. Además, un tono como este es perfecto para el 2022, ya que recupera las tonalidades del Very Peri, un color que Pantone inventó para este año.

Lo primero que hay que realizar para recrear este look de Dua Lipa es aplicar un primer para ojos en los párpados. Posteriormente hay que aplicar el color con ayuda de una brocha, pero siempre cuidando que la mayor pigmentación quede de la mitad del ojo hacia afuera; mientras que en el lagrimal también se debe aplicar una capa muy fina que se extienda hasta la comisura del ojo y se una con la parte superior.

Tras tener el color en la base, hay que aplicar glitter para ojos, algo de lo que Danna Paola también ha confesado ser amante, normalmente viene en gel y se puede tomar con la yema de los dedos para aplicarla sobre el lagrimal y extenderlo hasta medio ojo, que es justo donde empieza la pigmentación. Una vez que se tiene todo lo anterior realizado, hay que delinear y extender la línea hasta la punta de las cejas.

Así luce a detalle el maquillaje de Dua Lipa. (Foto: IG: @dualipa)

Según el look de la cantante, también hay que rizar las pestañas y aplicar máscara; mientras que como último paso se pueden pegar unas cuantas piedritas muy cerca del lagrimal para darle más brillo a la mirada y al maquillaje de ojos. Asimismo, se deben peinar las cejas para dar ese aspecto orgánico; con esta tendencia, Dua Lipa se salió de las últimas tendencias que ponen a las cejas ultra delgadas o decoloradas como las favoritas.

Para completar este maquillaje de verano hay que aplicar una base muy suave y cubrir con corrector las imperfecciones. Aunque no se debe pasar por alto que para que el rostro se vea humectado, hay que aplicar iluminador en la frente, barbilla y junto a las fosas nasales para dar un brillo natural al rostro. Finalmente, un labial rojizo dará el toque con el cual toda la atención se centre en el maquillaje de ojos.

