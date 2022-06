Esta es la razón por la que sientes náuseas al hacer ejercicio

Un estilo de vida saludable en el que se procure una buena alimentación y el ejercicio debería ser suficiente para mantener el organismo en buenas condiciones; sin embargo, en ocasiones es necesario tomar en cuenta otros factores que son igual de importantes y que muchas veces se pasan por alto; uno de los casos más comunes se relaciona precisamente con el entrenamiento, ya que el no prestar atención a pequeños detalles puede provocar que las personas sientan náuseas.

Seguramente en alguna ocasión o constantemente te ocurre que a la mitad del ejercicio tus ganas de continuar en movimiento desaparecen debido a la presencia de las náuseas, ¿pero te has preguntado por qué ocurre esto? A continuación te contamos todo lo que debes de saber y cómo puedes prevenirlas, ya que se trata de una reacción del cuerpo muy ligada a la alimentación y el cambiar un par de hábitos ayudará a evitar el malestar.

De acuerdo con el doctor Mauricio González, quien comparte contenido a través de redes sociales, las náuseas durante el entrenamiento están relacionadas a una repuesta del sistema nervioso. Pues mientras se realiza ejercicio, no importa si es moderado o intenso, el sistema nervioso central "direcciona nuestra circulación de sangre a los músculos, cerebro y pulmones, y por ende reduce la distribución de sangre al estómago e intestinos", explicó.

Comer dos horas antes del ejercicio puede prevenir las náuseas. (Foto: Pexels)

Cabe destacar que el estómago y los intestinos se ven afectados significativamente, ya que la reducción de sangre a estas zonas es hasta en un 80 por ciento. Por supuesto, esto tiene algunas consecuencias como que "se activen nervios en la capa interna del estómago que mandan señales al cerebro", aunque esta reacción es completamente normal, son precisamente estos mensajes los que ocasionan que se comiencen a sentir náuseas.

Por supuesto, no es el único factor que intervine, pues según precisó el médico, el malestar incrementa entre más intenso y duradero sea la sesión de ejercicio. Afortunadamente existen algunas alternativas con las cuales es posible olvidarse por completo de las náuseas y no, la respuesta no está en dejar de entrenar, sino en adquirir un par de hábitos que marcarán la diferencia y son muy fáciles de poner en práctica.

El primero de ellos se relaciona con la alimentación y aunque muchas personas prefieren ejercitarse en ayunas, el doctor Mauricio González advierte que lo ideal siempre será comer dos horas antes de ir a poner en práctica alguna rutina. Por supuesto, también se debe prestar atención a qué se está llevando al cuerpo, pues antes del ejercicio es perfecto ingerir carbohidratos de fácil digestión, así como proteínas saludables y grasas saludables.

Algunos ejemplos de alimentos que se pueden ingerir son aquellos ricos en fibra y energía, como es el caso de las nueces, vegetales, frijoles y arroz, además de la avena y el maíz; mismos que destacan por proteger al cuerpo contra problemas cardiovasculares.

Sin embargo, es muy importante que si sientes náuseas durante el ejercicio lo consultes con tu médico, pues si bien puede tratarse de un proceso totalmente normal y natural, también pude estar relacionado con una infección gastrointestinal e incluso ser una consecuencia de tratamientos o de algunas enfermedades, así como por deshidratación. Es por ello que antes de realizar algún cambio en tu estilo de vida, incluyendo la dieta, es fundamental tener el respaldo de un experto de la salud.

