El truco para limpiar la cama de tu perro en pocos minutos y sin rastros de olor

El perro no solo es una de las mascotas más inquietas (dependiendo de su raza), sino también de aquellas más inteligentes al momento de realizar sus necesidades. Es decir que si adiestramos bien a nuestro can, podremos enseñarle donde orinar y defecar. Sin embargo, si no logramos desarrollarlo, es probable que ensucie su cama y la deje con olor y manchas permanentes. Es por ello que te enseñaremos uno de los trucos más efectivos para la limpieza de estos lugares.

En primer lugar, antes de comenzar la tarea de limpieza, es necesario eliminar cualquier acumulación de pelo de nuestro perro, como así también suciedad y desechos que puedan dificultar el proceso de lavado de la cama. Para ello, debemos acudir a la ayuda de una aspiradora. Una vez que la cama esté libre de pelos y desechos, separarás todos y cada uno de los textiles que cubren la espuma de la cama y del colchón. Es importante que lo hagas, para poder lavar las fundas y la espuma por separado.

Una vez concretado esta tarea, es necesario comenzar con la limpieza de las manchas, identificando el tipo de tela de la cama y el origen de la mancha. A partir de ese momento, debemos aplicar quitamanchas y fregar con un cepillo, garantizándonos la eliminación de la suciedad que ha dejado nuestro perro. Y una vez que hayas quitado todas las manchas, deberás introducir la funda en la lavadora con agua caliente y un detergente suave.

El siguiente paso para la limpieza de las manchas que las mascotas dejan en su cama es lavar la espuma del colchón metiendo el relleno en la lavadora con agua tibia y detergente. Además, si queremos que no se incremente el volumen de la espuma, podremos colocar dos pelotas de tenis. Mientras que si el relleno no puede ir a la lavadora, debemos fregar a mano.

Foto: Pixabay

Por último, una vez que finalizamos esta etapa de limpieza, el colchón de espuma del perro deberá quedar al aire libre para que se seque. En este punto, especialistas sugieren que no debemos colocar el relleno en la secadora porque podríamos reducir el tamaño de la cama de nuestras mascotas o dañarlo completamente.