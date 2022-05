¿Cómo enfrentar la crisis de los 40? Gaby Capó habla sobre los mitos y realidades

Cada cierta década representa para el ser humano un cambio y nos hace reflexionar sobre las batallas ganadas y perdidas; sin embargo, conforme la edad se va sumando aparece una crisis sobre lo que deberías o no deberías hacer a esa edad, lo que está bien o mal según la sociedad, por ello, la fashionista Gaby Capó ha lanzado un podcast para enfrentar y quebrar los estereotipos que nos imponen las generaciones.

En entrevista con EL HERALDO DE MÉXICO, Capó nos presume el lanzamiento del podcast ‘Sin Fecha de Caducidad’ producido por ‘Vandi Media’, en el cual se hablan temas para ayudar a hombres y mujeres que están pasando por alguna crisis de edad.

“El vivir esas crisis me llevó a hacer un trabajo de reflexión y de desarrollo personal. La edad no define lo que puedes o no hacer, al contrario, el tener más años es una ventaja porque ya hay experiencia, entonces la década de los 40 fue una gran etapa para mí y quise compartir esto, que ‘Sin Fecha de Caducidad’ se volviera una filosofía de vida”.