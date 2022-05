¡Cuidado! Estos son los 5 hábitos que matan las neuronas

El cuidado de las neuronas suele ser el que más preocupa a las personas, pues se sabe que la muerte de éstas puede tener importantes repercusiones en la salud, pues si bien es cierto que se ha demostrado que tienen la capacidad de regenerarse, también destaca que el no prestarles atención puede ser perjudicial por las múltiples funciones que tienen para el correcto funcionamiento del cerebro y del cuerpo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS, por sus siglas en inglés) las neuronas trabajan como mensajeras "para transmitir información entre diferentes áreas del cerebro, y entre el cerebro y el resto del sistema nervioso". De tal forma que de no tenerlas sería imposible pensar o incluso sentir, pues dependiendo del grupo al que pertenezcan, llevan información a los principales órganos como los ojos y los oídos, así como a los músculos.

Por supuesto, se sabe que no viven para siempre y aunque es un proceso normal, su muerte puede estar relacionada a enfermedades como el Parkinson, Huntington o el Alzheimer, de ahí que la memoria de las personas se vea afecta; sin embargo, no son las únicas razones, pues hay muchos hábitos que matan las neuronas y a continuación te compartimos algunos de ellos para cuidar de tu salud.

No desayunar

Aunque el debate entre si es bueno o no desayunar sigue sin resolverse, se ha demostrado que no ingerir el alimento más importante del día puede matar las neuronas debido a la falta de proteínas y otros nutrientes que el cuerpo requiere para su correcto funcionamiento por lo que con el paso del tiempo las personas pueden sufrir degeneración cerebral.

Fumar

Además de otros problemas de salud, principalmente respiratorios, se ha comprobado que fumar afecta las interconexiones para el pensamiento y la memoria. Pues el tabaco, así como otras sustancias adictivas como el alcohol, dañan y matan las neuronas.

En un estudio del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia se demostró que las ratas adictas a las sustancias del cigarro presentaban hasta un 50 por ciento menos en la producción de neuronas.

Fumar también provoca un mayor riesgo de padecer otras enfermedades. (Foto: Pexels)

Altos niveles de estrés

El estrés es uno de los problemas más comunes entre la población y que puede tener graves consecuencias en la salud, entre ellas destaca que ocasiona la muerte de las neuronas debido al agotamiento de los pacientes.

De acuerdo con estudios que se han realizado, los altos niveles de estrés pueden ocasionar que las neuronas sólo sobrevivan por unos días, a la vez que evitan que se formen nuevas en el hipocampo.

No dormir bien

Los expertos han recomendado en reiteradas ocasiones cuidar el ciclo de sueño, que varia dependiendo de la edad de las personas, pues además de presentar el cansancio normal, puede acelerar la muerte de las neuronas. Entre los principales síntomas de que hace falta dormir por más tiempo destaca la dificultad para concentrarse y con la falta de energía, pues las neuronas.

Mala alimentación

Otra de las recomendaciones que siempre se pide seguir es tener una buena alimentación, aunque ello no es sinónimo de tener que hacer dietas, sino más bien de cuidar lo que se come. En ese sentido, se ha descubierto que alimentos ricos en grasas y azucares pueden matar las neuronas al no permitir que se absorba de forma correcta todos los nutrientes y al producir una mala circulación, así como una disminución en la oxigenación del cerebro.

