Esto es lo que le pasa a las patitas de tus perros al pasear cuando hace mucho calor

Los días en los que hace mucho calor son los preferidos de algunas personas y los aprovechan al máximo para realizar actividades al aire libre y bajo los rayos del Sol, es por ello que no sorprende ver que para disfrutar del clima llevan a sus perros de paseo por las calles o parques; sin embargo, poco se toma en cuenta el riesgo que pueden sufrir los canes al tener que salir en los momentos más calurosos, en especial en sus patitas, que son las que están en contacto con el asfalto caliente.

¿Recuerdas esos viajes a la playa en los que intentas caminar descalzo por la arena y terminas corriendo por lo caliente de la superficie? Algo similar le ocurre a los perros durante la primavera y el verano, cuando se alcanzan temperaturas máximas y se les obliga a caminar por el asfalto caliente. Esta es la razón por la que se recomienda no sacarlos a pasear cuando hace mucho calor, sobre todo si se quieren evitar lesiones en las almohadillas de sus patas.

Seguramente has notado que después de estos paseos tu lomito regresa a casa a lamerse las almohadillas, y es que se trata de una zona muy sensible para ellos y que se puede llegar a verse agrietada y reseca, sobe todo en estos días de calor. Por supuesto, al salir a caminar con ellos cuando los rayos solares impactan directamente, sus patitas son las que sufren las consecuencias e incluso pueden sufrir de quemaduras que lesionarán las almohadillas, no podrá caminar sin cojear y tendrán que visitar al veterinario para un tratamiento con el cual aliviar las lesiones.

Recuerda que los perros también pueden sufrir golpes de calor en esta temporada. (Foto: Pexels)

Algo que debes tomar en cuenta es que puede que no sea en el momento del paseo cuando te des cuenta de las quemaduras que puede haber en el animal, ya que sus almohadillas no tienen terminaciones nerviosas que lo ayuden a sentir que algo va mal; sin embargo, luego de un rato comenzará a lamérselas tratando de aliviar las lesiones e incluso al caminar puedes notar que no lo hace con normalidad, sino más bien cojeando, según la gravedad del asunto. De detectar esto, es necesario visitar al veterinario para pedir ayuda y tratar correctamente las llagas.

Para cuidar estas lesiones en sus patitas normalmente los expertos recomiendan que el perro no se lama las patas, por lo que muy probablemente tendrá que usar un collar de cono que se lo impida. Tú, por tu parte tendrás que aplicar cremas especiales para tratar las heridas de sus almohadillas.

¿Qué otras recomendaciones puedes seguir?

La solución a las llagas en sus almohadillas no es dejar de sacar a pasear a los perros, pues esto les pues generar estrés y ansiedad, es por ello que se deben de seguir algunas recomendaciones en las que se pide que los paseos idealmente sean por las mañanas, antes que el Sol impacte directamente, así como después del atardecer y por las noches, que es cuando el asfalto tuvo un poco de tiempo para enfriarse.

De salir a pasear cuando hace calor, trata de buscar zonas con sombra y con espacios verdes. (Foto: Pexels)

Asimismo, se sabe que el estar pendiente constantemente del cuerpo del animal puede ayudar, pues habrás notados que con cepillarlo e incluso acariciarlo se pueden advertir ciertas señales de que algo va mal en su salud. Lo mismo ocurre al revisar sus almohadillas, mismas que siempre deben estar suaves, sin grietas ni mucho menos heridas, ya que estas situaciones pueden ocasionar las quemaduras.

Es por ello que después de cada paseo, ya sea por las calles o en un parque, recurras a limpiar sus patitas, ya sea con un poco de agua en la que sumerjan sus patitas, o bien, con toallitas especiales que también ayudarán a retirar la suciedad. Por otro lado, si tus tiempos sólo te permiten salir a los paseos con tus perros cuando hace mucho calor, lo mejor será considerar otras opciones como contratar a un paseador o comprarle botines especiales que le aseguren el bienestar.

