5 alimentos que puedes compartir con tu perro y cuidar de su salud

Tener un perro en casa representa todo un reto, sobre todo para aquellas personas que por primera vez tienen una mascota, pues requiere muchos cuidados y saber pequeños tips para cuidar de su salud, entre ellos su alimentación. Aunque los lomitos siempre tienen sus platos de agua y comida, es inevitable que pongan su carita más tierna para tratar de conseguir alimentos extra cada que los dueños o invitados están comiendo algo.

Por supuesto, hay quienes no caen en el juego y se mantienen firmes para no invitarles ni un sólo bocado, mientras que otras víctimas no se resisten a la mirada y les dan un poco; sin embargo, se debe tener en cuenta que no todos los alimentos que son buenos y nutritivos para los humanos tienen el mismo efecto en los perros. Es por ello que en otras ocasiones te hemos compartido lo que no puedes compartir con tu perro si quieres cuidar de su salud.

Afortunadamente, existen muchos otros que tienen muchos beneficios tanto para los humanos como para los perros, por lo que no hay problema si le compartes un poco al can. Además, muchos de ellos resultan alimentos básicos de la canasta de alimentación, así que no te supondrá mucho gasto extra, pero recuerda consultarlo con tu veterinario para que te dé la ración ideal para el animal según su talla, peso y raza.

Muchos de tus alimentos diarios los puedes compartir con tu perrito. (Foto: Pexels)

Avena

Al igual que con los humanos, el perro se puede ver beneficiado en el sistema digestivo al comer un poco de avena cocida e incluso algunos veterinarios recomiendan mezclarla con otros alimentos como sus croquetas, o bien, hornearlas como pequeñas galletas que pueden servir como premios.

Sin embargo, es muy importante que para prepararla sólo se ponga a hervir con agua, sin leches y sobre todo sin azúcar o algún otro endulzante, ya que esto no cuidará de la salud del can. Sobre todo si lo que quieres es regular sus niveles de colesterol y prevenir enfermedades cardíacas.

Brócoli

El brócoli no es uno de los alimentos preferidos de muchas personas, pero te aseguramos que tu perrito lo amará en cuanto lo pruebe por primera vez y la mejor parte es que le hará mucho bien, ya que el animal recibirá vitaminas y minerales que lo ayudarán a cuidar de su vista, dientes y pelo.

Asimismo, les ayudará a tener una mejor digestión, pero para ello deberás cocer el brócoli, pues crudo puede lograr el efecto contrario y traerle dolores estomacales.

Calabaza

Otra fuente rica en vitaminas y minerales es la calabaza, además, muchos expertos la recomiendan para los perros que tienen obesidad o diabetes, pues los ayuda a regular su peso, presión arterial y azúcar. Por otro lado, se sabe que ayuda al sistema inmunológico a protegerse ante enfermedades.

Mientras que en las perritas que están embarazadas o acaban de tener cachorros, puede servir para recuperar nutrientes y energía.

Manzana

Las manzanas también son una excelente opción para que los perros coman, pues sus nutrientes ayudan a cuidar su salud al mejorar su digestión y metabolismo, a prevenir enfermedades degenerativas e incluso para mantener una piel y pelaje hidratados y brillosos.

Sin embargo, no debes darles la manzana completa y en cambio, darle pequeños trozos rodajas, ya que las semillas presentes en esta fruta contienen cianuro, una sustancia tóxica para los canes.

Pollo

Finalmente, uno de los alimentos que los perros aman es es el pollo, que además es una excelente fuente de proteína y para dárselo de comer basta con cocerlo muy bien, deshebrarlo y agregarlo con otros alimentos como puede ser el brócoli o sus croquetas.

