¿Cuáles son las mejores mascotas para niños? Conoce sus beneficios

¿Qué es una mascota? Es un animal de compañía y domesticado que es parte de tu familia, ya que se le brinda cuidados, cariño y atenciones además de formar un vínculo afectivo con los dueños. Elegir una mascota no es nada fácil, pues debes tomar en cuenta la edad de los niños, el espacio en tu hogar, tu presupuesto y si tienes el tiempo para cuidarlo o darle de comer en el día.

También debes tomar en cuenta que una mascota es gran acto de responsabilidad, pues también es una vida y debes hacerte cargo de ella, alimentarla, sacarla a pasear, bañarla, vacunarla, entrenarla, recoger sus heces. Muchas veces algunas caen en el abandono o viven desatendidas por completo y son maltradas con frecuencia.

Tener una mascota tiene grandes beneficios para los niños, no importa la especie animal o su tamaño. Los animales ayudan a socializar, a sentirnos acompañados, nos brindan seguridad, también fomentan valores como el cuidado, la empatía y la convivencia.

Los mejores animales para tener como mascota

Una vez que hayas meditado la decisión de tener una mascota, toma en cuenta que tu hijo debe tener una edad propia para entender que es responsable de una vida, que no se olvide de alimentarla, de jugar o pasear con ella y sobre todo de recoger sus necesidades.

Hámster

Los hámsters son pequeños, por lo que no ocupará mucho espacio, son amigables y muy tranquilos. Son muy ecónomicos de mantener, ya que se alimentan de semillas de girasol, algunas verduras o frutos. Necesian una jaula, una rueda para correr y algunos juguetes.

Perro

Son los animales más recurrentes para tener de mascota, ya que son muy inteligentes, fieles, cariñosos y juguetones. Depende de la raza y su tamaño, puedes elegir el más adecuado para un niño. Aunque tienen grandes beneficios para su salud emocional y física, también implican mayor responsabilidad, pues deben salir, recoger sus heces y ser bañados, pero crea grandes lazos afectivos.

Gato

Los gatos son otra especie animal y una de las mejores mascotas. Son muy inteligentes, independientes, limpios y se entretenienen solos. Solo basta con enseñarles cómo usar su arenero, darles cuidados básicos como comida, baño, vacunas, comprarles juguetes, cepillarlos y recoger sus heces. No necesitan mucho cuidado, pero si vigilar que no tiren cosas o se trepen donde no deben.

Peces

Finalmente, los peces son otra especie que necesita muy pocos cuidados, basta con lavar su pecera, comprarles un filtro, mantener su agua limpia y alimentarlos.