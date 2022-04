Thalía: Este es el desayuno con el que la cantante se mantiene joven y hermosa

No cabe duda que las famosas tienen todos los secretos para lucir perfectas y no nos referimos sólo a los de belleza, sino también a los de alimentación y Thalía es una de ellas al destacar entre las celebridades por contar con el desayuno ideal con el que cualquier mujer puede verse hermosa y joven con tan sólo cuidar lo que come, pues el gran secreto de la cantante es una dieta rica en antioxidantes.

Pues aunque la cantante ha revelado ser una amante de los postres, el secreto que guarda para nunca descuidar la figura ni su salud, es agregar alimentos que son nutritivos en especial frutos rojos, mismos que son increíbles aliados para que el cuerpo se nutra de antioxidantes, vitamina C y que ayudan a proteger el organismo ante el colesterol alto y el estreñimiento.

Y aunque Thalía ha explicado en más de una ocasión que lleva una dieta estricta que combina con intensas rutinas de ejercicio, también se permite comer otros alimentos que quizás no son considerados como los más nutritivos. Un buen ejemplo de esto son los hot cakes, el desayuno preferido de muchos y que con los complementos adecuados también ayuda a la actriz a verse hermosa.

Aunque este es el desayuno favorito de Thalía, lo ideal es no comerlo todos los días. (Foto: Pexels)

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Eres mío" dio todo los detalles para agregar los hot cakes a su desayuno y para ello es indispensable no abusar y escoger entre una y dos piezas de tamaño mediano, con las cuales se crea la porción que el cuerpo necesita. Pero si se busca evitar la receta clásica con harina, se pueden buscar alternativas más saludables en la que la masa de los hot cakes sea preparada con avena e incluso plátano.

De acuerdo con Thalía, una opción es comer este delicioso desayuno es con toppings de fruta natural con un poco de plátano en rodajas, fresas y frambuesas rojas, así como nueves o almendras. Cabe recordar que los alimentos ricos en antioxidantes ayudan a eliminar los radicales libres que aceleran el envejecimiento del cuerpo.

Sin embargo, no es lo único que Thalía come todos los días, pues a través de sus redes sociales ha destacado ser una amante de los jugos que otras famosas e incluso royals beben todas las mañanas.

Así que ya sea antes, después o para acompañar el desayuno, se puede tomar un té de vinagre de manzana y un jugo verde, sobre todo este último que es perfecto para bajar de peso, estimula el sistema inmunológico y limpia el organismo de toxinas, sobre todo si se toma por las mañanas. Aunque la famosa nunca ha dado detalles sobre los ingredientes con los que prepara su jugo, normalmente contienen pepino, brócoli, apio, espinacas y acelgas, así como algunas frutas como la piña o la manzana.

SIGUE LEYENDO

Thalía: Este es el excéntrico ingrediente que le pone a la pizza

Bárbara de Regil: Este es su desayuno más nutritivo y delicioso para lucir perfecta

Este es el alimento perfecto según la ciencia y que pocos consumen