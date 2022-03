El superalimento que usan los astronautas y que puedes incorporar a tu alimentación

La espirulina constituye un superalimento ignoto que ha ganado protagonismo gracias a la alimentación que se les da a los astronautas en sus viajes de una gran cantidad de días. Es que gracias a su elevado valor nutricional ayuda a estos profesionales a mantenerse bien alimentados, a tal punto de que se analiza implementar este vegetal en el consumo masivo, marcando un antes y un después en la industria alimenticia.

Se trata de un superalimento popular entre aquellos que se preocupan por su salud por su enorme aporte al organismo. La espirulina es una microalga verdeazulada que se reproduce en lugares de agua alcalina. Tiene un elevado valor nutricional, con gran contenido en minerales, vitaminas y proteínas, por lo tanto su ingesta solo traerá beneficios a la salud de quien la consume. Inclusive la Organización de las Naciones Unidas la ha incluido en proyectos para combatir la anemia y la desnutrición.

Según especialistas, la espirulina es el alimento con mayor proteína por gramo disponible en el mercado. Contiene altos niveles de hierro, calcio, magnesio y fósforo, además de vitaminas A, K, E, B2, B3 y B6. Sus propiedades antioxidantes ayudan a reducir el colesterol y es de muy fácil digestión. Este superalimento es muy requerido en astronautas y deportistas ya que ayuda a combatir el cansancio físico y mental, además de colaborar en la depuración del organismo para que los riñones y el hígado eliminen las toxinas de manera correcta.

Además, siguiendo esta línea, la espirulina incrementa el rendimiento a nivel deportivo y sirve para reducir calambres y acelerar la recuperación de capacidad muscular. Por la capacidad de eliminar el dióxido de carbono, expertos de la NASA consideran al mencionado superalimento como uno de los elementos esenciales para los astronautas que viajan al espacio.

Foto: Pixabay

Por su poco conocimiento en la sociedad, probablemente no sepas cómo consumir la espirulina. No tengas miedo que no es nada de otro mundo, ya que este superalimento puede ser consumido a través de comprimidos o tabletas. Y si querés incorporarlo a tu alimentación, podrás conseguir como un polvo que se vende en dietéticas y añadirlo a ensaladas o batidos. Especialistas sugieren no consumir más de 3 gramos por día.