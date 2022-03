Horóscopo del día de hoy martes 29 de marzo 2022: ¿Cómo te irá en la salud, el dinero y el amor?

El 2022 comienza a dar señales de cambios positivos para los signos del zodiaco, aunque algunos consideran que la suerte no les ha sonreído del todo los astros tienen preparadas sorpresas que podrían llegar en abril, pues luego de un largo periodo de espera y oscuridad las oportunidades tocarán a su puerta.

Aunque los objetivos de este año son diferentes en cada persona, son los horóscopos los que ya apuntan al destino de cada uno de ellos sin importar si se trata del amor, trabajo, salud o dinero; además, podrían advertir del resultado de importantes decisiones con las que comenzarán el segundo trimestre de este 2022.

Te puede interesar: Horas espejo: ¿Qué significa ver la hora 11:11 muy seguido?

Amigos se reúnen una vez más, familias dejan de lado los conflictos y otros signos del zodiaco comienzan aventuras alejados de su zona de confort que tanto los ha sumido en una ensombrecida rutina. Sin embargo, no todo es positivo para algunos y son ellos quienes deberán asumir las consecuencias de sus decisiones.

Lo que le espera a los signos del zodiaco. Foto: iStock

¿Qué dicen los astros?

La energía de la primavera ha traído suerte y éxito en el amor para muchos signos del zodiaco, mientras que esta energía se enfocará en las metas profesionales de otros que conseguirán el puesto o trabajo que tanto habían esperado, recompensando sus esfuerzos.

Aries

Es uno de los signos del zodiaco que considera que el éxito no ha sido parte de su esfuerzo, peor no todo está perdido pues llegará muy pronto con grandes recompensas. Para quienes son estudiantes, es importante esforzarse más pues este día no obtendrán la calificación que esperan en su trabajo o examen. En el amor, Aries se encuentra estable, pero debe enfocarse más en las metas de quien está a su lado.

Tauro

Para las personas bajo el signo de Tauro, se encuentran en el mejor momento con su pareja y están considerando hacer cosas nuevas juntos sobre las que no deben dudar más. En el trabajo, la rutina podría estar terminando con su creatividad, deberán buscar nuevas fuentes de inspiración. Si eres de los que está soltero, considera salir más y conocer gente nueva, pues la seriedad podría llevarte por otro camino.

Géminis

Géminis tendrá grandes sorpresas este martes, pues sus esfuerzos en el trabajo comenzarán a llamar la atención de personas importantes que considerarán un nuevo puesto. En el amor, una persona ha estado rondando y podría estar más cerca de lo que te imaginas, debes abrirte a conocer gente para que pueda acercarse. Recibirás dinero extra que tanto habías esperado.

Te puede interesar: 3 signos zodiacales que pueden ser INFIELES con su pareja; son muy mentirosos

El amor está más cerca de lo que piensas. Foto: iStock

Cáncer

Las personas con este signo disfrutan del mejor momento en el amor, por lo que es ideal para disfrutar de un día junto a su pareja y expresar lo que siente, pues se han sentido distantes. Para quienes no tiene pareja, deben abrir bien los ojos pues el amor llegará de la forma más inesperada. Es buen día para hacer tratos y cerrar ciclos importantes.

Leo

Una persona cercana a Leo necesitará ayuda, no dejes pasar la oportunidad de acercarte pues aunque ha externado su fortaleza necesitará de tu apoyo. Llegará dinero extra, pero es el mejor momento para ahorrar pues llegarán momentos difíciles. Para quienes buscan pareja, lo ideal será considerar si la persona que está a tu lado desea lo mismo que tú en una relación, pues todo indica que van por caminos separados.

Virgo

Una persona muy importante para ti está buscando apoyo en un problema de pareja, pero no quieres involucrarte, aún así puedes brindar un consejo. Tus sueños están por cumplirse, pero hay algunas personas que obstaculizan tu camino al éxito y debes considerar si deseas continuar con ellas. Tienes un momento muy especial con la persona que quieres, pero podría ser que estés teniendo dudas sobre el destino de esta relación.

Libra

No será un buen día para las personas bajo el signo de Libra, pues el cansancio comenzará a pasar factura y afectará su desempeño en el trabajo, ante ello es importante priorizar la salud y descansar sin importar si hay algunos pendientes que se puede postergar. En el amor, tu pareja será un gran apoyo este día y brindará el soporte que tanto necesitas.

Escorpión

No dejes pasar la oportunidad de hacer algo importante por una persona de tu trabajo, pues con el tiempo tú también obtendrás resultados positivos de ese esfuerzo. Podrías tener un problema con alguien que llegará a pedir tus servicios, no dejes que esta mala experiencia te aleje de tu trabajo. Hay una persona que necesita más de tu atención, podría tratarse de alguien a quien estás conociendo y un mensaje podría hacer la diferencia.

Alguien necesitará de tu apoyo en el trabajo. Foto: iStock

Sagitario

Para Sagitario la mala racha continua, pues no ha visto resultados de su esfuerzo y esto ha sumado a su baja de energía. No dejes que el mal tiempo afecte tu desempeño tanto con el trabajo como con su pareja, sigue adelante porque el éxito llegará pronto. Una persona en la que no confías criticará tu trabajo, evita conflictos.

Capricornio

Recibirás comentarios de alguien que no dudará en decirte lo que piensa, en ocasiones un toque de realidad te puede ayudar a poner los pies en la tierra, pero no dejes que te afecte y trata de treparte mejor. En el amor todo se encuentra bien, pero ambos se están encerrando demasiado el uno en el otro, no dejen que la rutina lo condicione a no poder resistir estar el uno sin el otro, busquen un poco más de independencia.

Acuario

Para las personas bajo el signo de Acuario, si están considerando tomar vacaciones en Semana Santa tal vez no sea el momento indicado pues éstas no son un escape de las obligaciones y necesitas enfocarte en lo que realmente importa. Para quienes tienen hijos, es el momento ideal para enseñarles el valor del trabajo.

Piscis

Estás tomando atención a los detalles que te está mostrando la vida y los resultados serán positivos este día. Tienes en tu mente un proyecto que ha estado quitándote el sueño porque sabes que será algo de éxito, es momento de seguir adelante. Un amigo muy cercano estará para apoyarte en un momento difícil que sucederá este martes, no dejes de agradecer su apoyo. En el amor comienzas a ver que hay oportunidades de amar nuevamente.

SIGUE LEYENDO:

Lluvia de estrellas y Luna rosa; Calendario astronómico y fechas imperdibles de abril

3 signos zodiacales con la MEJOR suerte en el AMOR a finales de marzo

Luna Nueva de marzo así afectará a los signos del Zodiaco esta semana