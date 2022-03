Fraudes románticos: Perfil psicológico del estafador de Tinder y de sus víctimas

Recientemente la historia de Shimon Hayut mejor conocido como Simon Leviev se hizo famosa gracias al lanzamiento del documental de la plataforma digital Netflix llamado "El estafador de Tinder" (The Tinder swindler) dirigido por Felicity Morris, y no es para menos, pues las hazañas de este individuo son dignas de una novela o película de acción. Su habilidad le permitió estafar a más de 20 mujeres y obtener alrededor de diez millones de dólares.

Mucho que reflexionar nos ha dejado este documental, pues para empezar ¿qué es lo que permite que mujeres adultas y con una vida construida, pierdan el sentido común y se dejen llevar por una serie de ilusiones que les ofrece un hombre que se hace pasar por un millonario, heredero de una de las más grandes fortunas del mundo? ¿Cómo puede alguien manipular la mente de una persona a fin de hacerles conseguir sumas de dinero que en algunos casos no serían capaces de ganar en toda su vida?¿Cómo pueden exponerse a tantos riesgos con una persona que acaban de conocer? Pero sobre todo ¿Qué hay detrás de la persona que realizó estos fraudes? ¿Qué se necesita para generar una personalidad así?

En Divagando en la mente de... te ofrecemos un análisis de su personalidad así como de los elementos en juego en esta historia tan asombrosa.

Comencemos con las características de las personas estafadas por Simon en lo que se conoce un fraude romántico:

La mayoría eran mujeres con altas creencias románticas, creen en el amor verdadero, en el príncipe azul y lo idealizan

Justo en este sentido viven la idealización de encontrar al amor de su vida.

Son mujeres solitarias y depositan expectativa en un YO grandioso lo cual habla de una mentalidad inmadura

La mayoría de las víctimas de un posible fraude romántico, son mujeres que están en situación vulnerable, puede que algunas sean recién jubiladas, que hayan sido engañadas por su anterior pareja o cuyos hijos se acaban de ir de la casa, pero lo principal es que creen en el amor romántico como la salvación.

Caen presas de su propio deseo, están buscando una fantasía romántica, están buscando encontrar a su otra mitad y se van por la vida sin detectar, sin ver las señales que la misma vida les está mandando.

El estafador de Tinder crea una estructura de vínculos que establece sobre sus chicas. Es un acuerdo unilateral porque trae diferentes esquemas de cómo relacionarse con diferentes mujeres, no es que fuera un secreto que a Simon Leviev le gustaran cosas exclusivas que no podía pagar, y cuando lo analizamos a la distancia podemos ver esta transición entre la verdad y la mentira, no hay culpa en este joven, esta psicopatía de él, es un narcisista porque tiene una personalidad que se mira a sí misma.

