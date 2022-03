¿Usas extensiones de pestañas? Sigue estos consejos para que te duren más tiempo

Muchas mujeres se han sumado desde hace un par de años a la tendencia de unas pestañas largas y tupidas con las cuales robarse la atención de todos, pues si algo logran las extensiones son unos ojos enormes y una mirada de impacto que no pasa desapercibida y a la que nadie se resiste.

Además, no podemos negar que las extensiones de pestañas también ayudan a tener ese toque extra y a veces hasta dramático ideal para un buen maquillaje. Sin embargo, sabemos que aún hay muchas mujeres temerosas de experimentar con ellas, ya que no saben por donde empezar o creen que se necesitan muchos cuidados.

Y si bien es cierto que cuidarlas hará que duren más tiempo, lo cierto es que se trata de pequeñas acciones que no te supondrán mayor problema y con los que evitaras que algunas de ellas se caigan. Es por ello que te revelamos los consejos mejor guardados para que tus sesiones de retoque no sean tan frecuentes, ya que para muchas el mantenimiento puede suponer un gran esfuerzo.

Así que si quieres conocer todos los detalles no dejes de leer, pues estamos seguros que te salvarán de un apuro sin que tengas que sacrificarte a no llevar extensiones de pestañas y regresar a las postizas, que en muchas ocasiones no se ven tan naturales.

¿Qué pasa con el maquillaje?

Algo que debes de tener en cuenta es que el día de aplicación o retoque debes llegar con el rostro libre de maquillaje, es decir, evita ponerte corrector, base, sombres y máscara de pestañas, ya que la zona debe estar libre para una correcta aplicación, pues las grasas y químicos de los productos pueden dañar las extensiones.

Sin embargo, esto último no quiere decir que ya no te podrás maquillar nunca, solo debes tener cuidado de que las pestañas no se manchen con los diversos productos; lo que sí deberás olvidar es usar máscara de pestañas, pues esto hará que la aplicación te dure menos tiempo e incluso cambie la apariencia de la extensión, si es que no te desmaquillas de forma correcta.

¡Evita mojarlas!

Ya sea por lluvia, lágrimas o el agua de la ducha, debes evitar a toda costa mojar las pestañas por al menos las primeras 24 horas tras la aplicación, ya que se pueden despegar. Posteriormente puedes hacerlo muy sutilmente, ya que la aplicación se puede ver afectada y esta es una de las indicaciones más importantes que recibirás por parte de los expertos que te las coloquen.

Así que no lo olvides, incluso en la ducha debes cubrir tus ojos para que el chorro de agua no caiga directo sobre ellas y con mucha fuerza, ya que las estropeará.

Así debes limpiarlas

El hecho de no mojarlas no significa que no las debas limpiar, pues es uno de los aspectos fundamentales tanto de higiene, como para que duren más. Para ello es necesario que tengas un cepillito especial que sólo tenga contacto con tus ojos; la técnica se deslizarlo de arriba a abajo, puedes ayudarte con discos de algodón humedecidos con un poco de agua o desmaquillante especial.

Lo ideal es que estos desmaquillantes sean libres de alcohol y aceites, asimismo puedes recurrir al agua micelar.

No toques mucho tus ojos

Para muchas personas el tocarse y en especial frotarse los ojos con mucha fuerza y desde la raíz de las pestañas es algo muy común, pero si quieres tener una mirada de envidia, deberás de olvidarte de este hábito, pues al ser un movimiento tan agresivo, sin duda, hará que un par de pestañas se desprendan, por lo que tus sesiones de retoque serán más frecuentes.

