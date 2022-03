Bajar de peso: 5 hábitos diarios para mejorar la salud

Para bajar de peso no solo bastará con realizar actividad física constantemente. Es que la alimentación estará directamente relacionada con la pérdida de kilos e implementar algunos hábitos específicos te permitirá adelgazar con mayor facilidad. Estas prácticas ayudarán al metabolismo, lo acelerarán y te permitirán adelgazar.

Se sabe que bajar de peso no sólo tiene que ver con lucir la figura que siempre soñaste, sino también con evitar enfermedades como el colesterol y la diabetes, que pueden desencadenar en problemas cardiovasculares. Siguiendo estas líneas, especialistas sostienen que la mejor forma de estar sano es cuidando tus hábitos diarios y acelerar el metabolismo de una forma natural, para que veas los cambios en la báscula.

Frente a este panorama, te comentaremos cuáles son los 5 hábitos esenciales que te ayudarán a bajar de peso. El primero es polémico, ya que existe controversia en cuanto a él: cenar liviano o no comer en la noche. Algunos especialistas afirman que es importante cenar a las 7 de la noche porque ayudarás a que tu cuerpo digiera los alimentos correctamente y tu metabolismo trabaje en ello. Si comes muy tarde sucede que no podrás quemar esas calorías y será grasa acumulada. Para adelgazar, modifica este hábito diario.

Otra de las claves consiste en tener horarios regulares en la comida. Para ver cambios en tu peso, es importante ingerir los alimentos en horarios específicos de tu día a día. De esta manera, tu cuerpo funcionará correctamente y habrá un equilibrio metabólico. Además, la ingesta de agua es vital en este contexto porque es necesario que tu cuerpo esté hidratado para que funcione adecuadamente y el metabolismo se acelere, logrando así adelgazar con facilidad.

Por último, existen dos hábitos centrales para adelgazar. El primero tiene que ver con consumir la cantidad de calorías adecuadas y el segundo con controlar el estrés. Comer menos calorías no significa bajar de peso, al contrario, podría resultar contraproducente porque ralentizas el metabolismo y esto, a su vez, generaría un efecto rebote cuando comas más porciones. Mientras que para acelerar el metabolismo es fundamental controlar el estrés porque fomenta la producción de cortisol, sustancia que, si tiene presencia prolongada, puede contribuir a aumentar unos kilos.