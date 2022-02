Calendario lunar: Córtate el cabello estos días para que crezca rápido

El calendario lunar tiene mucha influencia a la hora de realizarse un corte de cabello, es por ello que quienes siguen muy de cerca los consejos de la astrología recomiendan hacerlo en días específicos, según lo que se quiera lograr. Pues aunque el resultado que muchos quieren tener es una melena larga y sana, otros más prefieren que su pelo corto les dure más.

Afortunadamente realizarse un buen corte de cabello e incluso una depilación siguiendo las fases de la luna puede determinar qué tanto tiempo durará el proceso, pues el calendario lunar tiene los días perfectos para conseguir que el cabello crezca rápido y sano, además de aquellos días en los que el proceso de crecimiento se puede retrasar.

A continuación encontrarás toda la información que necesitas sobre las fases del satélite, es decir, lo que debes o no hacerle a tu cabello en Luna nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante.

(Foto: Pixabay)

Luna nueva

Luna nueva es el peor momento para realizarse un cambio de look, pues se cree que ante la poca perceptibilidad de luz del satélite es muy difícil que el pelo crezca.

Asimismo, los expertos destacan que al realizar cambios en este momento también puede afectar la salud del pelo e incrementar los riesgos de debilitamiento y otros daños que pueden fomentar la caída del pelo y puntas abiertas.

Además de ayudar a que la melena no crezca tanto, se cree que es ideal para realizarse depilados o rasurados, pues el resultado se mantendrá por más tiempo del que normalmente vuelven a aparecer los molestos vellos.

Luna en cuarto creciente

A partir de esta fase lunar ya puedes comenzar a cortar tu cabello, aunque la recomendación de la astrología es que no se haga de un jalón, pues si bien la Luna en cuarto creciente ayuda a que la melena crezca, no lo hará con toda su fuerza. Es decir, notarás el crecimiento del pelo, pero no con mucha velocidad.

(Foto: Pixabay)

Luna llena

¡Ahora sí! Deja volar tu imaginación y consigue el corte de tus sueños, pues durante esta parte del calendario lunar, es muy fácil que el pelo crezca rápido y sin complicaciones. Por lo que si siempre has querido arriesgarte con cortes súper chiquitos y tienes miedo de que ya no te crezca, prueba esta fase de la Luna.

Además, al contrario del cuarto creciente, despedirse del pelo dañado ya sea por tintes o por falta de hidratación, puede hacer que prospere una cabellera fuerte y sana.

Por otro lado, evita realizarte depilaciones en este momento del año, pues al igual que el cabello, los vellos comenzarán a crecer con una rapidez increíble que probablemente no sea tanto de tu agrado.

Luna en cuarto menguante

Finalmente, regresamos al momento en el que para nada debes tocar tu cabello, ya que de lo contrario, se reducen las esperanzas de fomentar el crecimiento de tu cabellera. Es por ello que si sueles llevar una melena corta, esta fase es perfecta para un retoque, pues requerirá un menor cuidado.

Recuerda que cada una de estas fases lunares dura siete días al año, por lo que en el momento en que que quieras hacerte un nuevo corte, lo mejor será consultar el calendario lunar y tomar en cuenta las fases de la luna y los resultados que quieres lograr.

