3 secretos para recordar los sueños en las mañanas

La palabra sueño hace referencia tanto al acto de dormir como la actividad de la mente durante el período de descanso. Además de ser una función natural del cuerpo humano, es una de las más importantes y esenciales. Muchas veces te habrá pasado de despertarte en la mañana y no recordar lo que soñaste y por eso te traemos tres secretos para que puedas recordarlos.

La frecuencia del sueño tiene un proceso que comienza cuando la persona sueña, se despierta y en cuestión de segundos, esa imagen que tenía en su cabeza, desaparece por completo del cerebro. Esto se produce debido a que no se le da el tiempo necesario a procesar la imagen y la memoria a coto plazo. Esto ocurre generalmente en la fase REM, es decir, tener movimientos oculares rápidos y representa el 25% del mismo y suele ocurrir entre los primeros 70 a 90 minutos entre los que la persona duerme.

Fuente: archivo

La otra fase, el 75% restante se llama NREM, que hace referencia al no movimiento rápido ocular y que contiene a su vez, cuatro fases que de manera progresivamente se van haciendo más profundas hasta poder llegar a la fase del REM. Esta fase se caracteriza por tener una alta actividad cerebral y es donde comienzan a aparecer escenas irreales. Los ojos comienzan a moverse pero no le envían ningún tipo de información al cerebro y los músculos se relajan. Es en la fase REM donde se producen los más vívidos.

El responsable de la Unidad del Sueño del Hospital de Madrid, Juan Antonio Pareja Grande, reveló que: “el REM se caracteriza por la presencia de sueños anormales, violentos y de conducta compleja”. Es por eso que suelen recordarse siempre las pesadillas ya que obligan al cuerpo a despertarse. Sin embargo, existe un método para recordar los sueños.

Fuente: archivo

Para que esto funcione cada mañana, hay que tener en cuenta que se deben tomar las decisiones correctas en la noche anterior, como hacer actividad física, no cenar en exceso y no dormirse tarde. Los especialistas recomiendan crear una rutina de noche que se adapte al estilo de vida de cada una donde las personas deberían dormir más de 7 horas, contarle el sueño a alguien al despertar y no levantarse de forma inmediata cuando suene el despertador.