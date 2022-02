3 hábitos que debes evitar para subir de peso luego de los 40

El sobrepeso es el aumento de peso corporal por encima de un patrón dado y así poder evaluar si una persona presenta sobrepeso. Para poder corroborar el aumento de peso, los especialistas poseen una fórmula llamada índice de masa corporal. Si superaste la barrera de los 40 años y te preocupa el aumento de peso progresivo, no te desesperes y toma nota.

Con el correr de los años, tanto el cuerpo como el metabolismo van cambiando y no es posible tener el mismo estilo de vida que hace 20 años atrás. Es por eso que hay que tener en cuenta algunos hábitos que se deben modificar para evitar así subir de peso ya que bajarlos no será tarea fácil.

Fuente: Archivo

Los médicos afirman que a partir de los 40 años, el cuerpo y de forma natural experimenta cambios y es por esta razón que el cuidado debe ir acompañado por una buena alimentación y por actividad física. Si la persona no tiene buenos hábitos, pueden ir apareciendo algunas patologías que complicarán la salud. Con el correr de los años no es casualidad que el sueño se vaya deteriorando y esto lleve a aumentar de peso.

Ha quedado comprobado que el insomnio afecta de manera directa en la buena alimentación, y por ende, traerá como consecuencia la subida de peso. Esto puede traer además problemas de depresión, aumenta la posibilidad de contraer diabetes, favorece la obesidad y además daña el corazón. Por otro lado, con el correr de los años, nutricionistas afirman que con el correr de los años, el organismo quema menos grasa.

La subida de peso puede derivar en diabetes. Fuente: Archivo

Para evitar estas patologías luego de los 40 años, se recomienda no utilizar el celular de noche ya que quitará horas de descanso y provocará hambre. Para no subir de peso, aconsejan también no irse a dormir de inmediato luego de cenar ya que el cuerpo necesita hacer la digestión. Por último, los doctores recomiendan no saltarse las comidas ya que por la noche el cuerpo necesitará ingerir energía.