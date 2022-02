Los datos que debes tener en cuenta antes de tomar un suplemento dietético

Tomar un suplemento dietético hoy es una acción casi rutinaria. Sin embargo, ¿conocemos los verdaderos beneficios y los posibles efectos adversos de sumar este tipo suplemento a nuestra dieta? Los expertos del Instituto Nacional de Salud (NIH por sus siglas en inglés) inciden en que es importante conocer los datos del suplemento dietético antes de consumirlo.

Muchas veces probamos un suplemento dietético por recomendación de algún amigo o conocido o bien porque nos ha convencido la publicidad que vemos en medios de comunicación o redes sociales. No obstante, es fundamental que consultes con un médico sobre su uso y efectos.

El suplemento dietético, según recuerda el NIH, en Estados Unidos es considerado un alimento y no un medicamento, por lo que no se ve sometido a los mismos controles ni puede prevenir o curar una enfermedad. En este sentido, los expertos advierten que no se ha probado su uso en distintos grupos de población como mujeres embarazadas o niños.

Los multivitaminas, el calcio y aquellos que contienen vitamina C, B o D son algunos de los suplementos dietéticos más extendidos y consumidos en todo el mundo. Mucha gente opta por añadir a su dieta estos suplementos mientras que una buena y variada alimentación permitiría cubrir todos estos nutrientes. La vitamina B12 por ejemplo se encuentra en alimentos como los lácteos, la carne o el pescado, por lo que un suplemento sería indicado para personas vegetarianas pero no para la población en general.

Otro de los datos a tener en cuenta si decides tomar un suplemento dietético, tal como alerta el NIH, es que un producto que asegura ser “natural” no tiene porqué serlo realmente. En este sentido, los expertos recuerdan que hierbas como consuelda o kava pueden provocar importantes daños al hígado. Por todos estos motivos mencionados siempre es conveniente que consultes a un profesional antes de alterar tu dieta.