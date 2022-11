Zapatos para diabéticos: 3 detalles que no debes descuidar para cuidar la salud de tus pies

¿Alguna vez has escuchado que los diabéticos tienen que cuidar la salud de sus pies?, y es que es una de las zonas del cuerpo más afectadas una vez que la enfermedad se detecta y no se controla de forma correcta. Por supuesto, existe una larga lista de cuestiones a considerar como el peso, la actividad física, la alimentación y otros factores como los niveles de glucosa en la sangre, mismos que todos conocen a la perfección; sin embargo, el bienestar de los pies puede llegar a pasar a segundo término y con ello cometer un grave error que puede terminar incluso en una amputación.

La buena noticia es que así como existen recomendaciones para cuidar hasta el más mínimo aspecto para evitar complicaciones en pacientes con diabetes, como es el caso de comer alimentos ricos en fibra, también hay alertas que se deben tomar en cuenta y que están relacionados con el mundo de la moda. Se trata de los zapatos para diabéticos que como su nombre advierte, están pensados para procurar el bienestar de los pies de las personas con este problema de salud y cuyos diseños deben seguir determinadas normas para evitar lesiones como llagas y entre los que destacan:

Horma adecuada

Suelas lisas y de una sola pieza

Sin costuras

Y recuerda evitar caminar descalzo. (Foto: Pexels)

¿Por qué es importante prestar atención a mis zapatos si tengo diabetes?

Aunque los tacones, tenis y una gran variedad de diseños nos pueden ayudar a lucir a la moda, lo cierto es que una vez que se detecta la enfermedad -que tan solo en México es la tercera causa de muerte- hay que procurar el bienestar y la comodidad antes que las tendencias y así evitar casos graves como una amputación a causa de la gangrena. Y es que incluso un pequeño rasguño o llaga puede terminar en lo anterior debido a los altos niveles de glucosa en la sangre.

Es por ello que es indispensable el calzado terapéutico con el cual los pies estarán en las mejores condiciones para evitar complicaciones de salud. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), existen varios detalles a considerar a la hora de comprar zapatos para diabéticos y que sólo algunas marcas cumplen a la perfección. Entre los detalles, incluyendo los anteriores, la dependencia destaca que:

Se debe usar calzado especial cuyo ajuste al contorno del pie evite rozaduras

La piel del calzado debe ser suave y sin costuras o protuberancias que ejerzan puntos de presión sobre el pie

La suela debe ser de una sola pieza sin separación de tacón

El corte debe ser cerrado y cubrir del pie hasta el empeine; este último debe ser acojinado o elástico

Punta con chaflán

¿Tus zapatos cumplen con estas características? (Foto: Pexels)

De esta forma se relaciona la diabetes con la salud de tus pies

De acuerdo con el sitio especializado en medicina, Medline Plus, estas extremidades del cuerpo se suelen ver afectadas en pacientes diabéticos por los altos niveles de azúcar concentrada en la sangre que termina por ocasionar diversos daños y no sólo están relacionados con el calzado, sino también con otros factores.

"Los problemas en los pies pueden ocurrir con el tiempo cuando los niveles altos de azúcar en sangre dañan los nervios y los vasos sanguíneos de los pies. El daño a los nervios, llamado neuropatía diabética, puede provocar entumecimiento, hormigueo, dolor o pérdida de sensibilidad en los pies", explica.

De ahí la importancia de apostar por zapatos adecuados que no causen más daños, además que ante la falta de sensibilidad es común que las personas no se den cuenta cuando su calzado les ocasionó algún corte, ampolla o úlcera que de no atenderse de forma correcta puede llegar a infectarse. En este segundo escenario la salud se ve aún más comprometida, pues no sana de forma rápida ni correcta a causa de que "los vasos sanguíneos dañados pueden causar un deficiente flujo sanguíneo en los pies".

Lo anterior también puede ocasionar gangrena que de no mejorar podría necesitar una amputación de un par de dedos, el pie e incluso la pierna para evitar y controlar una posible infección grave. Es por ello, que otra de las recomendaciones de los expertos es evitar caminar descalzo para evitar lesiones.

