¿Vas a comprar una casa?: Estas son 5 puntos que debes saber, según la experta Jade Kalbacher

Jade Kalbacher no tenía planeado entrar al mundo de bienes raíces. En la universidad estudió finanzas y siguió por ese camino en sus primeros pasos en la vida laboral. Sin embargo, se dio cuenta que no era lo que amaba y buscó otro rumbo en la venta, compra y renta de inmuebles.

“Primero tenía miedo porque es una industria riesgosa, no existe un salario fijo, y mi pago es 100 por ciento basado en la comisión. Sabía que no iba a ser fácil, pero también que, con persistencia, todo se puede y prefiero tomar riesgos mientras soy joven y libre, después tendría 20 años en una posición fija en finanzas”, expresó.

En un principio no sabía cómo atraer personas interesadas en comprar. Pero todo empezó a fluir después de que su madre le aconsejó un cambio de estrategia, bajando sus normas y comenzando desde abajo. “No me gustaba en un principio la idea, pero comprendí que tenía que iniciar como todos para ir ascendiendo, entonces mi primer listing fue una casa de crack, la mostré y la vendí como si fuera una casa de diez millones”, expuso.

Jade Kalbacher no tenía planeado entrar al mundo de bienes raíces (Foto: Especial)

Ahora, la joven emprendedora ha trabajado y le ha intentado “llenar el ojo” a muchas personas, entre ellas a artistas. Ha estado junto a Nicky Jam, Stiv de Cuarto Contacto, David Guetta, Anuel, Rod Wave, así como a dos familias presidenciales de latinoamérica y un jugador del Miami Heat.

A su vez, la empresaria le dio un consejo para quienes buscan un camino como el de ella y pidió no escuchar a nadie porque todo el mundo tiene su propia opinión que no tiene nada que ver contigo. “Deja de contarles a todos tus planes y no te detengas hasta que esté hecho”, agregó.

Consejos para comprar y vender

Jade Kalbacher explicó que al momento de vender una propiedad existen un millón de cosas a considerar. Explicó que lo primero es la valoración y los precios, y el enfoque analítico. “Esto incluye lo que se ha vendido a su alrededor, cualquier valor agregado, como renovaciones, la tendencia de las ventas y el entorno actual del mercado”, anotó.

“Una estrategia de precios correcta es primordial para vender. Muchos vendedores eligen un número aleatorio que quieren sin respaldo lógico, y esta es una receta para el desastre. Mi experiencia en finanzas entra en juego al fijar el precio de una propiedad”, mencionó.

La realtor puntualizó que, después de determinar un precio exacto, viene el lado creativo, el "empuje". “Para cada listado, tenemos fotografías profesionales, imágenes de drones, un video profesional curado y un plan de marketing. Todas estas cosas juntas, combinadas con un equipo increíble, venden la propiedad”, añadió.

A su vez, dio algunas recomendaciones si es que estás buscando comprar una casa:

Encuentra un agente profesional para guiarte en el proceso. Señaló que es un proceso largo y puede ser complejo si no sabes lo que estás haciendo. Haz una lista de las características que quieres en tu nuevo hogar. Así puedes enfocarte más en lo que necesitas tener. Si tienes el tiempo y paciencia, y quieres una casa nueva, construye; no compres una nueva del desarrollador. Es mejor comprar la casa más fea en un vecindario bonito que comprar la casa más bonita en un área peor. La apreciación de las otras casas en el mejor área terminará haciendo tu mejor inversión. No esperes tratando de encontrar el “mejor momento de comprar.” Si estás listo, hazlo.

