Halloween 2022: los 5 disfraces más originales para mujeres embarazadas

Las fiestas de Halloween están por comenzar y es que desde el fin de los festejos patrios muchas personas comienzan con los preparativos para una de las temporadas más esperadas del año en las que los disfraces tienen un gran protagonismo y las búsquedas en Internet empiezan a incrementar para lucir las ideas más espeluznantes y terroríficas, pero también las más originales. Aunque las principales opciones son para causar terror en pareja, no son las únicas y el papel de las mujeres o personas embarazadas también es muy importante.

Uno de los principales problemas a los que las personas se enfrentan del embarazo en esta temporada de Halloween es elegir el o los disfraces más sorprendentes en los cuales la panza tenga un protagonismo, ya sea porque la idea se centra en ella o porque ayuda a que la caracterización de cierto personaje sea más llamativa. La mejor parte es que se puede tomar inspiración para recrear estos looks de tus películas o series favoritas y sin importar la temática.

Pues algo que se debe tomar en cuenta durante esta temporada es que no todo tiene que dar miedo y la lado divertido se hace más que presente. Además, con estas alternativas te convertirás en las sensación de las fiestas, logrando robarte todas las miradas y si hay concurso de disfraces probablemente lo ganes por tu originalidad.

"Lily Aldrin" de How I Met Yor Mother llevó uno de los disfraces más icónicos. (Foto: Pinterest)

Disfraces de calaca en pareja

Si buscas una idea sencilla, pero con la cual causar sensación e incluir a tu pareja en el disfraz, esta es la opción y la mejor parte es que sólo necesitarán maquillaje, pues los looks e pueden armar con básicos del guardarropa. El truco para causar sensación es que el rostro se lleve blanco y con detalles que ayuden a recordar un cráneo y si quieres hacerlo más tradicional, la caracterización puede ser de Catrín y Catrina.

En lo que respecta a la panza de embarazo, pintarla de negro y dibujar la forma de los huesos del bebé te ayudará a que también ganes protagonismo y hagas partícipe a tu pequeño.

También hay blusas con estampados como este. (Foto: Pinterest)

Convierte a tu panza en "E.T.", el extraterrestre

Como te adelantábamos, tomar inspiración de las películas es un gran acierto para conquistar Halloween y qué mejor que hacerlo en "E.T., el extraterrestre", una idea para la que además no necesitarás mucho presupuesto, ya que en tu look sólo necesitarás unos jeans, sudadera, una toalla y una pequeña cesta; mientras que para recrear el rostro del personaje, puedes imprimirla y pegarla a tu ropa.

No olvides hacer el volante de la bicicleta. (Foto: Pinterest)

Bebé terrorífico

Para las mom to be que buscan looks espeluznantes y además originales, un bebé terrorífico será la alternativa perfecta, aunque tendrás que "sacrificar" una de tus blusas para darle una imagen más realista al disfraz. Lo único que necesitarás para lucir magnífica en Halloween es tu look más casual y un bebé de juguete.

Para ello tendrás que fijar bien el muñeco a tu panza para lograr esa sensación que se quiere salir de la panza; mientras que en las manos y piernas que atreviesen la blusa, se puede colocar un poco de sangre falsa.

Una calabaza para "pedir dulces" dará el toque final. (Foto: Pinterest)

Juno

Qué idea más original de una embarazada disfrazada de otra embarazada, aunque la redundancia podría no ser del agrado de muchas personas, lo cierto es que se trata de una de las apuestas más populares y virales de las redes sociales. Además, es muy fácil de realizar y la idea quedará más que clara.

¡Y puedes invitar a tu pareja! (Foto: Pinterest)

Máquina de caramelos

Finalmente, entre las ideas más originales y divertidas de disfraces para embarazadas, destacan las máquinas de caramelos, pues basta con llenar la panza con pompones de colores; mientras que una falda de tul terminará el look, aunque nuestra recomendación es apostar por el rojo para lograr hacer el match perfecto. Por otro lado tu pareja puede disfrazarse de un centavo.

¿Cuál es tu disfraz preferido? (Foto: Pinterest)

