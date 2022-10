El lubricante de moco de vaca evitaría enfermedades de transmisión sexual, esto sabemos

Una vida sexual activa no sólo puede ayudarnos a encontrar el placer en nuestro propio cuerpo o en el de nuestra pareja; sin embargo, la recomendación que se escucha por todos lados es tener medidas de protección con las cuales no sólo llegar a un embarazo no deseado, sino a otros problemas más graves como contagiarse con alguna de las enfermedades de transmisión sexual que pueden terminar en largos tratamientos. Para ello, existen métodos como el condón, pero según los expertos no sería la única alternativa con la cual evitar algún contagio.

De acuerdo con un nuevo estudio que ya acaparó la atención mundial, el lubricante de moco de vaca sería la mejor alternativa para evitar enfermedades como el VIH o el herpes. Por supuesto, su uso ya generó mucho debate, pero los resultados son alentadores para el cuidado de la salud sexual o al menos una parte de ella, ya que como te hemos contado en otras ocasiones, muchos factores como una mala alimentación o demasiado estrés pueden terminar por afectarla.

¿Qué se sabe de este nuevo estudio?

Los nuevos hallazgos del Instituto Real de Tecnología KTH en Estocolmo, Suecia, que representan un avance para la salud sexual fueron publicados en la revista Advanced Science y detallan que este lubricante hecho a base del moco de la vaca tendría la misma forma de uso que los convencionales, pero que la gran novedad estaría en sus beneficios ya que reduciría el riesgo de desarrollar enfermedades de transmisión sexual (ETS) como el VIH y el herpes hasta en un 70 y 80 por ciento, respectivamente.

El moco de las vacas tiene propiedades antibacterianas. (Foto: Pexels)

La razón por la que este extracto sería tan efectivo es porque el moco de las vacas -presente en la nariz, garganta y esófago- ayuda a retener las bacterias y virus evitando que lleguen a otras partes del cuerpo como los pulmones esto gracias a que cuenta con proteínas antibacterianas que se encargan de que todos estos factores contaminantes sean expulsados del cuerpo por medio de estornudos; ahora, lo que los científicos buscan es que la protección sea la misma por medio del lubricante.

Y si te preguntas cómo funciona y de qué forma se hizo el lubricante, los expertos detrás de los hallazgos se encargaron de extraer el moco de las glándulas salivales de las vacas y de ahí todo un proceso hasta tener el producto final. Mientras que para el experimento recurrieron a las células epioteliales humanas, es decir, las encargadas de recubrir la superficie interna del cuerpo; como siguiente paso la mitad de ellas fueron cubiertas con el lubricante y después las expusieron ante el VIH y el herpes genital.

Posteriormente, se enfocaron el retirar esta capa protectora, mientras que las células seguían expuestas a los virus y los resultados llamaron la atención de la comunidad científica, ya que las que se encontró que sólo el 20 por ciento de las que fueron cubiertas con el lubricante de moco de vaca se contagiaron; una cifra que contrarresta el 100 por ciento de los contagios en aquellas células que no recibieron la capa de protección del lubricante.

Podría ser una alternativa para el uso del condón. (Foto: Pexels)

Con estos importantes hallazgos para frenar los contagios de enfermedades de transmisión sexual, los investigadores llegaron a la conclusión que este lubricante en forma de gel detuvo la transmisión del VIH hasta en un 70 por ciento; mientras que del herpes la eficacia alcanzó un 80 por ciento. Hasta el momento, los expertos afirman que si las personas lo usaran tendrían un reducido riesgo de presentar efectos sintomáticos, aunque hay que recordar que aún faltan estudios que respalden el descubrimiento.

"Podría ofrecer protección cuando la protección del condón no es una opción disponible o incluso como protección de respaldo en caso de falla del condón o uso incorrecto", dijo Hongji Yan, el autor principal del estudio.

