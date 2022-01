Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy JUEVES 6 de enero según tu signo

La carta de este jueves 6 de enero tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este jueves 6 de enero es la carta de “La Estrella” el cual es un arcano mayor en el tarot Rider y está regido bajo el número 17.

Esta carta es muy positiva y alentadora pues simboliza la esperanza, la espiritualidad, la renovación y la serenidad, además representa la belleza en todas sus formas, el poder de la comunicación, la buena suerte.

Amor

Si estás soltera o soltero, no te preocupes pues aparecerá tu verdadero amor muy pronto así que mantente atento a todas las señales del universo, y si es que actualmente tienes pareja en este día todo será miel sobre hojuelas para ustedes.

Trabajo

En los últimos días has pensado en pedirle a tu jefe un aumento o que te muevan a un puesto más importante, este día es el ideal para hablar con tus superiores pues verán tu compromiso con la empresa y reconocerán tu trabajo así que es muy posible que obtengas una respuesta positiva.

Salud

Es día en la que tu salud estará mejor que nunca, si recientemente te fuiste a hacer la prueba de covid por que tuviste algunos síntomas, no te preocupes seguramente saldrá negativa, pero si llegas a tener una respuesta positiva no te asustes pues tu mente estará muy tranquila por lo que tu sistema inmunológico recibirá ese mensaje y saldrás adelante y sin ningún problema de este nuevo virus.

