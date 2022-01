¿Tienes alguno de estos apellidos? Podrías solicitar la ciudadanía española

Hay personas en México que pueden aspirar a adquirir la nacionalidad española tan sólo por su apellido. Y es que desde 2015, el país europeo ofreció esto a quienes tengan un apellido de origen judío, ya que dicho sector fue expulsado del país europeo.

El principal, pero no el único, requisito que el Consulado General de España pide es contar con el apellido sefardí, pero eso no es todo, tienes que contar con algunos documentos que se detallan en el siguiente enlace. Es muy probable que tú entres en entre la lista de apellidos que piden, pero eso no te hará automáticamente candidato, aunque sí es un paso adelante.

¿Qué apellidos pueden solicitar esa nacionalidad Española?

A: Abraham, Acevedo, Acosta, Aguado, Aguiar, Aguilar, Alarcón, Alba, Aldana, Alcalá, Alegre, Alfonso, Alfaro, Almeida, Alonso, Álvarez, Amigo, Amado, Amaya, Aranda.

B: Baltasar, Báez, Barral, Barrios, Beato, Benavente, Benítez, Bernal, Bravo, Bueno, Bermejo.

C: Cabrera, Calvo, Camacho, Campo, Cantos, Carrasco, Carrillo, Carvajal, Castellanos.

D: Delgado, Diego, Díez, Díaz, Duque, Domínguez, Durán, Dorado, Duarte.

E: Enrique, Enríquez, Espejo, Esperanza, Espinosa, Escudero, Esteban.

F: Fajardo, Fernández, Ferrer, Ferrero, Figueroa, Flores, Fuentes, Fuertes.

G: Gálvez, García, Gato, Garzón, Gil, Gimeno, Giménez, Gómez, Granado, González, Gutiérrez.

H: Haro, Henríquez, Hernández, Heredia, Holgado, Herrera, Huerta, Hurtado.

I: Ibáñez, Israel, Izquierdo.

J: Jaén, Jiménez, Jimeno, Jorge, Juárez, Julián.

L: Lázaro, Leal, Lara, Larios, Leiva, León, Lima, Linares, Lobato, Lobo, López, Lorca, Lorenzo.

M: Madrid, Madrigal, Macías, Machado, Manuel, Márquez, Marchena, Marcos, Martínez, Marín.

N: Nájera, Navarro, Navas, Nieto, Núñez.

O: Ocampo, Ochoa, Olivos, Olmos, Oliva, Ordóñez, Olivares, Orellana, Ortega, Ortiz.

P: Pacheco, Padilla, Palma, Palomino, Pardo, Paredes, Pareja, Parra, Paz, Pascual, Pedraza, Pena, Pérez.

Q: Quirós, Quemada.

R: Ramírez, Ramos, Real, Rey, Reina, Ribera, Ricardo, Rivero, Robles, Roca, Rivas, Rodríguez, Ruiz.

S: Salgado, Salinas, Salas, Salazar, Salcedo, Salvador, Sánchez, Sancho, Serra, Serrano, Sierra, Silva.

T: Talavera, Toledo, Torre, Torres, Trigo.

U: Úbeda, Uría, Urrutia.

V: Valero, Valle, Vara, Varela, Vargas, Vázquez, Vega, Velázquez, Vera, Vergara, Villanueva, Vidal.

Z: Zalazar, Zaragoza, Zúñiga.

Esta medida es parte de una serie de leyes que buscan reparar a las comunidades judías que fueron expulsadas de sus territorios y las han adoptado tanto España como Portugal desde 2015. Quienes puedan comprobar que son sefardíes, es decir, los descendientes de los judíos expulsados de la Península Ibérica desde 1492, cuado los gobernantes del país le dieron un ultimátum a la comunidad judía española: conviértase al catolicismo o marcharse, es por eso que comenzaron a formar comunidades en diversos países de Europa, el Mediterráneo Oriental, el Norte de África y hasta América.

